Στα ύψη οι τιμές ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές, οι δεύτερες ψηλότερες στην ΕΕ

Τις δεύτερες ψηλότερες τιμές στην Ευρώπη έχει η Κύπρος όσον αφορά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές (εμπορική και βιομηχανική χρήση), το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ ήταν €18,37 ανά 100 κιλοβατώρες (kWh), μειωμένη από €19,03 το πρώτο εξάμηνο του 2025 (-3,5%).

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές ακολουθούν μια ήπια πτωτική τάση σε επίπεδο ΕΕ από το πρώτο εξάμηνο του 2023, όταν η μέση τιμή ήταν €21,51 ανά 100 kWh.

Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (€25,52 ανά 100 kWh), την Κύπρο (€24,29) και τη Γερμανία (€22,64 ).

Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές ήταν στη Φινλανδία (€7,48 ) και τη Σουηδία (€9,70 ).

Μείωση τιμών σε 18 χώρες της ΕΕ

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, 18 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μείωση στις τιμές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει μια συνολική πτωτική τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(-16,6%), στο Λουξεμβούργο (-15,8%) και στη Γαλλία (-14,1%). Μείωση σημειώθηκε και στην Κύπρο καθώς το δεύτερο εξάμηνο του 2024 ανέρχονταν σε €25,78 ανά 100 kWh.

Αντίθετα, σημειώθηκαν αυξήσεις σε 5 χώρες της ΕΕ, συγκεκριμένα στη Ρουμανία (+15,4%), στη Σουηδία (+9,4%), στη Βουλγαρία (+6,8%), στο Βέλγιο (+2,8%) και στη Σλοβακία (+1,4%). Σε 4 χώρες της ΕΕ, οι τιμές παρέμειναν σχεδόν σταθερές, κυμαινόμενες μεταξύ +0,4% στη Μάλτα και -1,0% στην Αυστρία.