Αύξηση 24% στις πωλήσεις σαλούν οχημάτων τον Απρίλιο, στο 51% το μερίδιο υβριδικών το τετράμηνο

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Απρίλιο οι πωλήσεις σαλούν οχημάτων, όπως δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 24,2% φθάνοντας στις 3.632 από 2.924 τον Απρίλιο 2025.

Όσον αφορά τις συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.733, σημειώνοντας αύξηση 22,1% σε σχέση με 3.877 τον Απρίλιο 2025.

Τετράμηνο 2026

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 14,0% και έφτασαν τις 14.259, σε σύγκριση με 12.509 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.800 ή 33,7% ήταν καινούρια και 9.459 ή 66,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 14,8% (από 1.551 στα 1.321).

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 στο 35,6% (από 42,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,0% το 2025 σε 8,5% το 2026). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,8% σε 5,2%) και το μερίδιο των υβριδικών (από 43,3% σε 50,8%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 15,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 και έφτασε τις 18.570, σε σύγκριση με 16.133 κατά την ίδια περίοδο του 2025.