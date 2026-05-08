Αύξηση 24% στις πωλήσεις σαλούν οχημάτων τον Απρίλιο, στο 51% το μερίδιο υβριδικών το τετράμηνο

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Απρίλιο οι πωλήσεις σαλούν οχημάτων, όπως δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 24,2% φθάνοντας στις 3.632 από 2.924 τον Απρίλιο 2025.

Όσον αφορά τις συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.733, σημειώνοντας αύξηση 22,1% σε σχέση με 3.877 τον Απρίλιο 2025.

Τετράμηνο 2026

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 14,0% και έφτασαν τις 14.259, σε σύγκριση με 12.509 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.800 ή 33,7% ήταν καινούρια και 9.459 ή 66,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 14,8% (από 1.551 στα 1.321).

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 στο 35,6% (από 42,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,0% το 2025 σε 8,5% το 2026).  Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,8% σε 5,2%) και το μερίδιο των υβριδικών (από 43,3% σε 50,8%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 15,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 και έφτασε τις 18.570, σε σύγκριση με 16.133 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

