Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Προώθηση της Κύπρου ως προορισμού τεχνολογίας και επενδύσεων στις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Invest Cyprus, fDi Intelligence και Financial Times διοργάνωσαν κλειστή στρογγυλή τράπεζα για το επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου

O Invest Cyprus διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, κλειστή εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης στο The Westin, Washington National Harbor, σε συνεργασία με το fDi Intelligence και τους Financial Times. Η εκδήλωση, με τίτλο “FDI shifts and the future of Europe’s investment landscape – Regulatory and investment conditions in Cyprus”, αποτελεί την τέταρτη στη σειρά κοινών πρωτοβουλιών με το fDi Intelligence και τους FT Locations. Τη συζήτηση συντόνισε η Danielle Myles, Senior Editor του fDi Intelligence. Ιδρυτές εταιρειών και επενδυτές εξέτασαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος ως στρατηγική πύλη εισόδου στην ΕΕ για αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και κατοχύρωση της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού τεχνολογίας. Παράλληλα, ο Invest Cyprus συμμετέχει στο SelectUSA Investment Summit, αξιοποιώντας την παρουσία του για την προώθηση της Κύπρου και την άμεση επαφή με εταιρείες που αξιολογούν την εγκατάστασή τους στην Ευρώπη.

Η ελκυστικότητα της Κύπρου για εταιρείες τεχνολογίας υποστηρίζεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η έλευση της Tenstorrent, η εγκατάσταση του Plug and Play Tech Center και η στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA για εθνικό υπερυπολογιστή αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα μιας συνεχούς προσπάθειας για την ανάδειξη της Κύπρου ως κορυφαίου κόμβου τεχνολογίας. Η Λία Ριρή, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Invest Cyprus, δήλωσε: «Ο τομέας της τεχνολογίας και καινοτομίας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και από τους σημαντικότερους συνεισφέροντες στην οικονομία μας. Η προώθησή του στις ΗΠΑ — μια αγορά όπου βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον και συγκεκριμένες δράσεις προς την Κύπρο — είναι τόσο προτεραιότητα όσο και ευκαιρία. Οι εταιρείες που συναντήσαμε αναζητούν μια ευρωπαϊκή βάση που λειτουργεί απλά — με σαφές νομικό και φορολογικό πλαίσιο και κυβέρνηση που επενδύει ενεργά στην καινοτομία. Είμαστε εδώ για να τους δείξουμε ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται σε αυτή την περιγραφή.»

Tags

ΗΠΑInvest CyprusΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα