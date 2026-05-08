Προώθηση της Κύπρου ως προορισμού τεχνολογίας και επενδύσεων στις ΗΠΑ

O Invest Cyprus διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, κλειστή εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης στο The Westin, Washington National Harbor, σε συνεργασία με το fDi Intelligence και τους Financial Times. Η εκδήλωση, με τίτλο “FDI shifts and the future of Europe’s investment landscape – Regulatory and investment conditions in Cyprus”, αποτελεί την τέταρτη στη σειρά κοινών πρωτοβουλιών με το fDi Intelligence και τους FT Locations. Τη συζήτηση συντόνισε η Danielle Myles, Senior Editor του fDi Intelligence. Ιδρυτές εταιρειών και επενδυτές εξέτασαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος ως στρατηγική πύλη εισόδου στην ΕΕ για αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και κατοχύρωση της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού τεχνολογίας. Παράλληλα, ο Invest Cyprus συμμετέχει στο SelectUSA Investment Summit, αξιοποιώντας την παρουσία του για την προώθηση της Κύπρου και την άμεση επαφή με εταιρείες που αξιολογούν την εγκατάστασή τους στην Ευρώπη.

Η ελκυστικότητα της Κύπρου για εταιρείες τεχνολογίας υποστηρίζεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η έλευση της Tenstorrent, η εγκατάσταση του Plug and Play Tech Center και η στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA για εθνικό υπερυπολογιστή αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα μιας συνεχούς προσπάθειας για την ανάδειξη της Κύπρου ως κορυφαίου κόμβου τεχνολογίας. Η Λία Ριρή, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Invest Cyprus, δήλωσε: «Ο τομέας της τεχνολογίας και καινοτομίας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και από τους σημαντικότερους συνεισφέροντες στην οικονομία μας. Η προώθησή του στις ΗΠΑ — μια αγορά όπου βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον και συγκεκριμένες δράσεις προς την Κύπρο — είναι τόσο προτεραιότητα όσο και ευκαιρία. Οι εταιρείες που συναντήσαμε αναζητούν μια ευρωπαϊκή βάση που λειτουργεί απλά — με σαφές νομικό και φορολογικό πλαίσιο και κυβέρνηση που επενδύει ενεργά στην καινοτομία. Είμαστε εδώ για να τους δείξουμε ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται σε αυτή την περιγραφή.»