Οι αποκλίσεις τιμών στο e-Kalathi

Γράφουν: *Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου, **Σταύρος Ευθυμίου

Η δημόσια συζήτηση γύρω από το e-Kalathi επικεντρώνεται συχνά στις μεγάλες αποκλίσεις τιμών μεταξύ υπεραγορών, οδηγώντας αρκετές φορές στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, από οικονομικής πλευράς, η άμεση σύνδεση μεταξύ υψηλής διασποράς τιμών και εξασθένησης του ανταγωνισμού είναι υπεραπλουστευτική και δεν συνάδει απαραίτητα με τον τρόπο λειτουργίας των ανταγωνιστικών αγορών.

Σε θεωρητικό επίπεδο, η διασπορά τιμών μπορεί να προκύψει από διάφορους παράγοντες, όπως η διαφοροποίηση προϊόντων, οι διαφορές κόστους, οι τοπικές συνθήκες ζήτησης, η ατελής πληροφόρηση και τα κόστη αναζήτησης (search costs) εκ μέρους των καταναλωτών. Παράλληλα, συμπεριφορικοί παράγοντες, όπως η πιστότητα των καταναλωτών (customer loyalty) και η καταναλωτική αδράνεια (consumer inertia), μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των τιμών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίσεις στις τιμές τους.

Στην περίπτωση του e-Kalathi, η σύγκριση αφορά προϊόντα ίδιου κωδικού μεταξύ μεγάλων αλυσίδων, με τιμές καταγεγραμμένες σε επίπεδο αλυσίδας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ορισμένες πιθανές εξηγήσεις αποδυναμώνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, η διαφοροποίηση προϊόντος δεν υφίσταται, εφόσον μιλάμε για προϊόντα ίδιου γραμμικού κώδικα, ενώ οι τοπικές συνθήκες ζήτησης και οι διαφορές διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ παρόμοιου μεγέθους αλυσίδων έχουν περιορισμένη ερμηνευτική αξία.

Παρά ταύτα, σημαντικοί οικονομικοί μηχανισμοί που εξηγούν τη διασπορά τιμών εξακολουθούν να υφίστανται. Η καταναλωτική αδράνεια και τα κόστη αναζήτησης επηρεάζουν τη συμπεριφορά της ζήτησης ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης διαφάνειας. Συγκεκριμένα, παρά την αυξημένη διαθεσιμότητα πληροφόρησης για τις τιμές, οι καταναλωτές δεν μετακινούνται πάντοτε προς τις φθηνότερες επιλογές, είτε λόγω συνήθειας είτε λόγω πρακτικών περιορισμών, όπως ο χρόνος και η απόσταση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνύπαρξη διαφορετικών επιπέδων τιμών μπορεί να προκύπτει ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των καταναλωτών και όχι κατ’ ανάγκη λόγω ανεπαρκούς ανταγωνισμού.

Παράλληλα, η ύπαρξη πιστότητας καταναλωτών μπορεί να καθιστά τη ζήτηση λιγότερο ελαστική για ορισμένες υπεραγορές, επιτρέποντάς τους να διατηρούν υψηλότερες τιμές χωρίς σημαντική απώλεια πελατών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται απαραίτητα σε κάθε προϊόν με τον ίδιο τρόπο αλλά συχνά ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης σε επίπεδο συνολικού «καλαθιού» αγορών. Οι χρονικά μεταβαλλόμενοι όροι προμήθειας και οι περιοδικές εκπτώσεις από προμηθευτές μπορούν επίσης να οδηγούν σε μεταβολές στις σχετικές τιμές μεταξύ υπεραγορών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυναμική διάσταση της αγοράς. Το κρίσιμο οικονομικό ερώτημα δεν είναι απλώς η ύπαρξη αποκλίσεων τιμών αλλά κατά πόσον οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις στρατηγικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων. Εάν παρατηρούνται διαχρονικές αλλαγές στη σειρά κατάταξης των φθηνότερων και ακριβότερων υπεραγορών, αυτό αποτελεί ένδειξη δυναμικής προσαρμογής και ενεργού ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμολογιακής στρατηγικής.

Τέλος, η διασπορά τιμών δεν πρέπει να συγχέεται με το συνολικό επίπεδο τιμών. Μεγάλες αποκλίσεις δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη υψηλές τιμές ή εξασθένηση του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα εάν ο μέσος όρος των τιμών παραμένει σταθερός ή μειώνεται διαχρονικά.

Συνεπώς, οι αποκλίσεις τιμών μπορούν ασφαλώς να αποτελούν στοιχείο που αξίζει περαιτέρω οικονομική διερεύνηση. Ωστόσο, η άμεση σύνδεσή τους με ανεπαρκή ανταγωνισμό δεν είναι οικονομικά τεκμηριωμένη χωρίς ευρύτερη αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς, της συμπεριφοράς των καταναλωτών και της εξέλιξης του συνολικού επιπέδου τιμών.

*Διευθυντής Trojan Economics

**Συνεργάτης Trojan Economics