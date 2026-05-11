ΥΠΟΙΚ: Το «τριπλό αγκάθι» που φρενάρει την ανάπτυξη

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή αναμένεται να έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία το 2026 και το 2027. Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου 2026 σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028, οι επιπτώσεις θα αφορούν ιδιαίτερα τον τουρισμό, τη ναυτιλία, καθώς και τους τομείς των κατασκευών και των ακινήτων, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει επίσης έμμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές υπηρεσιών λόγω της αναμενόμενης μείωσης της εξωτερικής ζήτησης που προκαλεί η γεωοικονομική αβεβαιότητα και της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά όλα τα στοιχεία δαπανών του ΑΕΠ, δηλαδή την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις καθαρές εξαγωγές. Η κυπριακή οικονομία το 2026 αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,7%, σε σύγκριση με 3,8% για το 2025, ενώ για το 2027 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,9%. Αυτό αντιστοι...