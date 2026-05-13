Στο €0,6 εκατ. μειώθηκαν τα κέρδη cdbbank το 2025

Στις €573 χιλ. μειώθηκαν τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της cdbbank το 2025 έναντι κερδών €4,1 εκατ. το 2024.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας, τα συνολικά καθαρά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 25% στα €17,2 εκατ. σε σύγκριση με €22,8 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η αρνητική διαφοροποίηση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους  για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 28% στα €13,8 εκατ. σε σύγκριση με €19,1 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μειωμένα κατά 6% ήταν και τα μη επιτοκιακά έσοδα.

Μείωση 5% στα έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €16,1 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε σύγκριση με €16,9 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η μείωση οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος προσωπικού, το οποίο υπεραντιστάθμισε τις αυξήσεις σε άλλα λειτουργικά έξοδα και αποσβέσεις.

Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 10% στα €9,4 εκατ.

Οι συνολικές προβλέψεις για απομείωση του Ομίλου για το 2025 μειώθηκαν σε €0,3 εκατ. σε σύγκριση με €1,2 εκατ. για το 2024.

Ρευστότητα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 296% (31 Δεκεμβρίου 2024: 348%), πολύ πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη κανονιστική απαίτηση του 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας μειώθηκε σε €233 εκατ. από €277 εκατ. το 2024.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 236% (31 Δεκεμβρίου 2024: 273%), με την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση στο 100%.

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες

Μείωση 60% στα νέα δάνεια

Το σύνολο των νέων δανείων κατά τη διάρκεια του 2025 ανήλθε σε €13,5 εκατ., σημειώνοντας μείωση 60% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €34,0 εκατ. το 2024. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), ανήλθαν σε €32,1 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, μειωμένα κατά 15% από €37,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 16,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 17,7% στο τέλος του 2024. 

Δάνεια, καταθέσεις

Τα μικτά δάνεια του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €190 εκατ. σε σύγκριση με €213 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντιπροσωπεύοντας μείωση 11%.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €530 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας οριακή μείωση 3% σε σύγκριση με €549 εκα.  στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ο δείκτης CET1 του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 21,93% (2024: 22,25%), 10,84 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση του 11,09%. 

 

