Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης κυπριακής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο- O υψηλότερος στην ΕΕ

Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2026, δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσαν σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, με την ανάπτυξη ωστόσο της Κύπρου να είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ήταν 4,3% ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, 3,6%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες» και «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες».

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ανήλθε στο 0,2%, έναντι 1,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 1,5% πέρσι.

Στο 2,7% η ανάπτυξη το 2026

Με αφορμή τη δημοσίευση των στοιχείων, το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,7% για ολόκληρο το 2026.

«Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά την δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Παρά την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ενός εξωτερικού περιβάλλοντος όλο προκλήσεις, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ειδικότερα συγκρινόμενη με την ΕΕ, σε συνδυασμό με συνθήκες πλήρους απασχόλησης», σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

«Η διατήρηση μιας συνετούς και πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης από την Κυβέρνηση θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας ώστε η Κύπρος να συνεχίσει να καταγράφει μεσοπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3%», τονίζει.

Στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης

«Η σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης 3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, τον υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας», επισημαίνει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κατά την οποία ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανάπτυξης κινείται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, η Κύπρος συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και τις θετικές της προοπτικές, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής, συνέπειας και δημοσιονομικής σταθερότητας», τονίζει.

Η σημερινή ανακοίνωση, προσθέτει, δεν αποτελεί απομονωμένο στατιστικό στοιχείο. «Έρχεται να προστεθεί στις 30 θετικές αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίες συνιστούν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας».

«Η σημερινή ανακοίνωση στέλνει επίσης ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, με μια οικονομία σταθερή, αξιόπιστη και ικανή να δημιουργεί προοπτική για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Μια προοπτική που μας επιτρέπει να επενδύουμε ουσιαστικά στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Στεγαστικό, στο Κράτος Πρόνοιας», τονίζει.

«Με συγκεκριμένο σχέδιο και στη βάση του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, συνεχίζουμε να μετατρέπουμε την οικονομική σταθερότητα σε κοινωνική ασφάλεια, την ανάπτυξη σε νέες ευκαιρίες και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προοπτική», καταλήγει.

Ανθεκτική η οικονομία

«Η σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για το ρυθμό ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας στο 3.0% για το 1ο τρίμηνο του 2026, το οποίο περιλαμβάνει και τον κρίσιμο μήνα Μάρτιο, επιβεβαιώνει την ορθή οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας, ακόμα και σε αυτή την περίοδο της αυξημένης αβεβαιότητας και των πολεμικών συγκρούσεων», σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σημειώνεται ότι η επίδοση αυτή, της κυπριακής οικονομίας είναι σημαντικά υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τόσο της Ευρωζώνης όσο και της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει, αποτελεί καθοριστική ενθάρρυνση για όλους τους παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου και τους καλώ να συνεχίσουν και να ενδυναμώσουν την οικονομική δραστηριότητα, με εξωστρέφεια, ενθουσιασμό και αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.

Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία την οικονομική της πολιτική, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες για επενδύσεις και για το επιχειρείν, με τελικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας όλων των πολιτών.

ΕΕ

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 0,8% από 1,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και στην ΕΕ στο 1% από 1,4%.

Ρυθμό ανάπτυξης 2,9% καταγράφει και η Βουλγαρία, 2,7% η Ισπανία, 2,5% η Λιθουανία και 2,3% η Πορτογαλία.