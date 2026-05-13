Ο Σύνδεσμος Παλαιών Μετόχων Τρ. Κύπρου ζητά αποζημιώσεις από τα υπερκέρδη

Την ικανοποίησή του για την αναφορά του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου στα υπερκέρδη του 2025 εκφράζει ο Σύνδεσμος Παλαιών Μετόχων Τράπεζας Κύπρου, ζητώντας παράλληλα μέρος των κερδών να διατεθεί για αποζημίωση των παλαιών μετόχων, κατόχων αξιογράφων και καταθετών που επηρεάστηκαν κατά την τραπεζική κρίση.

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι χωρίς τις θυσίες των παλαιών μετόχων, των κατόχων αξιογράφων και των καταθετών «ίσως σήμερα να μην υπήρχε Τράπεζα Κύπρου».

«Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και ζητούμε όπως μέρος των περσινών κερδών, αλλά και κερδών που θα προκύψουν στο μέλλον, να διατεθούν για να αποζημιωθούν αυτοί που σε δύσκολους καιρούς θυσιάστηκαν για να εξακολουθήσει το “Κοινό Κυπρίων” να υπάρχει σήμερα και να ευημερεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, Στέλιο Νίκολσον.

Πηγή: ΚΥΠΕ

