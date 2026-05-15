Τράπεζα Κύπρου: Ισχυρές οι επιδόσεις και τα μερίσματα

Η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε όλους τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που είχαν τεθεί το 2025, καταγράφοντας ισχυρή οικονομική απόδοση και δημιουργία κεφαλαίου που της επέτρεψε να αυξήσει σημαντικά τον δείκτη διανομής μερισμάτων προς τους μετόχους.

«Η ισχυρή οικονομική μας απόδοση και η δημιουργία κεφαλαίου το 2025 μας επέτρεψαν να αυξήσουμε σημαντικά τον δείκτη διανομής μερισμάτων προς τους μετόχους στο 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας. Συνολικά, το μέρισμα από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε 305 εκατ. ευρώ ή 70 σεντς ανά μετοχή», δήλωσε στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πανίκος Νικολάου.

«Έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό ιστορικό διανομών στους μετόχους μας. Έχουμε καταβάλει σχεδόν 550 εκατ. ευρώ σε συνολικές διανομές τα τελευταία δύο οικονομικά έτη. Και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ελκυστικές και βιώσιμες αποδόσεις στους μετόχους, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς», τόνισε.

«Είναι σημαντικό ότι η ισχυρή μας απόδοση μας επέτρεψε επίσης να διατηρήσουμε μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αυξάνοντας παράλληλα τις διανομές μεριδίων προς τους μετόχους. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα Κύπρου είναι μία από τις τράπεζες με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στην ευρωζώνη», υπογράμμισε.

«Καταφέραμε να επιτύχουμε αυτήν την ισχυρή απόδοση», πρόσθεσε, «επειδή η Τράπεζά μας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση».

«Διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε τραπεζικές, ασφαλιστικές και λύσεις πληρωμών, καθώς και λειτουργώντας την κορυφαία κινητή τράπεζα. Αυτό μας δίνει μια μοναδική θέση στις σχέσεις μας με τους πελάτες μας στην Κύπρο», σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε, «λειτουργούμε σε μια οικονομία με καλή ανάπτυξη που παραδοσιακά έχει επιδείξει ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς».

Η δυναμική απόδοση αντικατοπτρίζεται στην σημαντική αύξηση μετοχής

«Η απόδοση μας το 2025 ήταν επιτυχημένη. Καλύψαμε ή ξεπεράσαμε όλους τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους μας, επιτρέποντάς μας να αυξήσουμε το ποσοστό διανομής μερίσματος στο ανώτατο όριο της πολιτικής μας, δηλαδή στο 70%. Αυτή η δυναμική απόδοση αντικατοπτρίζεται στη σημαντική αύξηση της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου την περασμένη χρονιά», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΔΣ, Τάκης Αράπογλου.

«Προχωρώντας, θα επικεντρωθούμε στη διατήρηση της επιτυχημένης πορείας μας, με βιώσιμη και ανθεκτική κερδοφορία, καθώς και ελκυστικές και βιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχους — έως και 90% των ετήσιων κερδών το 2026 και έως 100% το 2027 και το 2028, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και του αποτελέσματος της στρατηγικής για τον σχεδιασμό κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος τη δεδομένη στιγμή», τόνισε.

«Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε εναντίον αναδυόμενων κινδύνων ενώ θα εντείνουμε περαιτέρω τις ψηφιακές μας πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης, και θα εμπλουτίσουμε οργανικά το επιχειρηματικό μας μοντέλο με νέα προϊόντα και υπηρεσίες», επεσήμανε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα εξερευνήσουμε επίσης τη μη οργανική ανάπτυξη μέσω εξαγορών οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τα σαφή κριτήριά μας, χρησιμοποιώντας με σύνεση το πολύτιμο κεφάλαιό μας».