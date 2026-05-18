Το Πεκίνο προωθεί την υποστήριξη ιδιωτικής οικονομίας για το 2026

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

34 σημαντικές δράσεις για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου περιβάλλοντος της αγοράς, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των ρυθμιστικών υπηρεσιών

Η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς στην Κίνα ανακοίνωσε ένα πλάνο εργασίας για το 2026, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας περιγράφοντας 34 σημαντικές δράσεις για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου περιβάλλοντος της αγοράς, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των ρυθμιστικών υπηρεσιών.

Το πλάνο καλεί για την ισότιμη έμφαση στους τυποποιημένους κανονισμούς και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, προσβλέποντας στην υλοποίηση προσπαθειών για την καλλιέργεια συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού, καινοτόμων προσεγγίσεων στις ρυθμίσεις της αγοράς, αλλά και ενίσχυσης των υπηρεσιών για την υποστήριξη της ποιοτικής οικονομικής ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα.

Για την ενίσχυση των νομικών και πολιτικών ασφαλιστικών δικλίδων οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς θα βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά και το σύστημα εποπτείας των κυρώσεων που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θα γίνουν προσπάθειες για τη διεύρυνση των κριτηρίων που βασίζονται σε πιστώσεις, για την ενίσχυση της τεχνικής εμπορικής υποστήριξης, αλλά και των μέτρων πολιτικής για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ίδιο πλάνο εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

