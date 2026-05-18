Το κόστος ζωής στο κυνήγι της ψήφου - Ακρίβεια και στέγαση στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης

Οδεύοντας προς τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, τα κόμματα συγκλίνουν σε ένα βασικό μήνυμα προς τους ψηφοφόρους σε ό,τι αφορά τις προτάσεις τους για την οικονομία. Η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Σε ένα περιβάλλον ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες, αναδεικνύεται ως κοινός παρονομαστής των προεκλογικών τους θέσεων. Παρά τις υπαρκτές διαφοροποιήσεις στις προτάσεις, τα κόμματα τοποθετούν στο επίκεντρο πολιτικές που στοχεύουν στην ανακούφιση των πολιτών από τις συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, την ενέργεια και τη στέγαση. Το στεγαστικό ζήτημα, η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής διαμορφώνουν τον πυρήνα μιας ευρύτερης στρατηγικής, με στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές ανισότητες και να αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των Κυπρίων ψηφοφόρων.

Οι θέσεις των κομμάτων

ΔΗΣΥ

Όπως αναφέρθηκε από τον ΔΗΣΥ, «τα βασικά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα τα έχουμε ήδη αναδείξει πολλές φορές».

Πρώτο ζήτημα είναι η ακρίβεια και πώς αντιμετωπίζεται, ιδιαίτερα για τις κατηγορίες των πολιτών που πλήττονται περισσότερο.

Δεύτερο ζήτημα είναι το στεγαστικό το οποίο, όπως αναφέρει, θα πρέπει να επιλυθεί μέσω πολλών κινήτρων για ανέγερση νέων κατοικιών.

Τρίτο αποτελεί η γραφειοκρατία, αναφέροντας ότι θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο μέσω της ψηφιοποίησης του κράτους και της οικονομίας ευρύτερα.

Τέταρτο, σημειώνεται, πρέπει να επιλυθεί το κυκλοφοριακό καθώς προκαλεί μεγάλη σπατάλη πόρων, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις, με απώλεια εργατοωρών και μεγάλο κόστος για την εθνική οικονομία.

ΑΚΕΛ

Οι προτεραιότητες του ΑΚΕΛ στη νέα Βουλή, τονίζεται, θα συνεχίσουν να έχουν στο επίκεντρο την κοινωνική ατζέντα.

Οι άμεσες προτεραιότητες με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα είναι:

Η ολοκλήρωση της συζήτησης για τη ρύθμιση της αγοράς ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών ώστε να μπουν όρια και περιορισμοί στις αγορές από υπηκόους τρίτων χωρών και από εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων.

Η ολοκλήρωση της συζήτησης για μείωση των έμμεσων φορολογιών (μόνιμη μείωση του ΦΠΑ 5% στο ρεύμα), ώστε να ελαφρυνθούν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και παράλληλα να προχωρήσει η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, για να μαζευτούν ικανοί πόροι για ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων με στόχο τη νομοθετική διασφάλιση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και την επέκτασή τους σε ολόκληρο τον οικονομικό κλάδο.

Η ΕΔΕΚ

Οι προτεραιότητες της ΕΔΕΚ, στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, όπως μας αναφέρθηκε, είναι οι εξής:

Στεγαστική κρίση: Η ΕΔΕΚ έχει καταρτίσει το «Γενικό Σχέδιο Οικίας - Γε.Σ.ΟΙ.». Το σχέδιο είναι βασισμένο στη συνεργασία κράτους-Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ιδιωτικού τομέα, με αξιοποίηση κρατικής γης και στόχο τη διοχέτευση στην αγορά γρήγορα φθηνών κατοικιών για αγορά και κατοικιών με μακροχρόνιο φθηνό ενοίκιο.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Προτείνει την κατάργηση της βασικής σύνταξης και την εισαγωγή καθολικής κοινωνικής και θεσμοθετημένης σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους. Η κοινωνική σύνταξη θα καθοριστεί στο 60% του μέσου διάμεσου μισθού, περίπου 800 ευρώ, και θα πληρώνεται από το Πάγιο Ταμείο του κράτους, και σε 435 ευρώ ελάχιστη, θεσμοθετημένη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύνολο 1.235 ευρώ.

Η δαπάνη για την καθολική σύνταξη θα προέρχεται από εξοικονόμηση των τρεχουσών πληρωμών σε Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων και από αναλογική μείωση της τρέχουσας κρατικής συνεισφοράς για κάθε ασφαλισμένο, που σήμερα είναι 5,2% επί των δηλωμένων μισθών.

Αποκοπή 12% σε συντάξεις στο 63ο έτος: Η ΕΔΕΚ εισηγείται την κατάργηση της αποκοπής του 12% για συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ και μείωση στο 6% για συντάξεις άνω των 1.001 ευρώ. Η πρόνοια αυτή, υποστηρίζει, θα ισχύσει μέχρι να εφαρμοσθεί το νέο σύστημα που εισηγείται -της καθολικής κοινωνικής και θεσμοθετημένης σύνταξης (περίπου 5 έτη)- οπότε και θα πρέπει η αποκοπή του 12% να καταργηθεί πλήρως.

Η ΔΗΠΑ

Η ΔΗΠΑ θεωρεί ότι τα τρία βασικά οικονομικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την κυπριακή κοινωνία είναι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, το στεγαστικό πρόβλημα και η ανάγκη στήριξης της μεσαίας τάξης, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρώτο και σημαντικότερο είναι η ακρίβεια, που επηρεάζει καθημερινά τα νοικοκυριά και μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.Η ΔΗΠΑ θα επιδιώξει τη μείωση του ενεργειακού κόστους, φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του ΦΠΑ, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Η ΔΗΠΑ επιμέμενει στην κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και στους λογαριασμούς της ΑΗΚ.

Στο στεγαστικό η ΔΗΠΑ ζητεί τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στέγασης [με βασικούς πυλώνες τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και την ΚΕΔΙΠΕΣ], την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, την επιδότηση ενοικίου για νέους και μονογονεϊκές οικογένειες και την ενίσχυση των νέων ζευγαριών ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Διαχρονική θέση της ΔΗΠΑ είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για όλα τα στεγαστικά σχέδια και προγράμματα, τόσο για απόκτηση όσο και για ενοικίαση κατοικίας, ειδικά σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές. Μάλιστα, για τις περιοχές αυτές, έχει προτείνει την αναθεώρηση των κριτηρίων για τα προγράμματα αυτά, ούτως ώστε όσοι υπερβαίνουν κατά ένα μικρό ποσοστό τα κριτήρια να μην αποκλείονται από τα σχέδια αλλά να λαμβάνουν το ανάλογο ποσό αφού τους αφαιρεθεί το ποσοστό υπέρβασης από το συνολικό ποσό της χορηγίας.

Πρόσθετα, θεωρεί σημαντική την εφαρμογή σχεδίων αντιστάθμισης της απώλειας χρήσης κατεχόμενων περιουσιών και τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στις ελεύθερες περιοχές, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες ανάπτυξης και να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών.

Τέλος, τρίτο βασικό θέμα για τη ΔΗΠΑ είναι η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, προτείνει τη στήριξη των ηλικιωμένων και την αύξηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων.

Στον τομέα της εργασίας, προτείνει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €1.200, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ανταποκρίνονται αξιοπρεπώς στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, καθώς και τη θεσμοθέτηση της 4ήμερης εργασίας χωρίς μείωση μισθολογικών απολαβών, στο πλαίσιο μιας πιο σύγχρονης και ανθρώπινης προσέγγισης στην εργασία.

