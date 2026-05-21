Επενδυτικό ενδιαφέρον από ινδικές επιχειρήσεις για την Κύπρο- Βλέψεις Dodla Dairy Ltd για το χαλλούμι

Αρκετές είναι οι ινδικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας την Πέμπτη στο Μουμπάι. Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με περίπου 30 επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο, καθώς και κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάποιους διευθύνοντες συμβούλους.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης παρευρέθηκαν και ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Invest Cyprus, ενώ παρών ήταν και ο Επικεφαλής Επιστήμοντας, Δημήτρης Σκουρίδης.

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος αποτελεί φυσικό εταίρο της Ινδίας, και γέφυρα προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη βόρειο Αφρική, σημειώνοντας ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου αποτελεί ένα από τα πιο βασικά της πλεονεκτήματα.

Εξέφρασε, επίσης, υπερηφάνεια για το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία έχει τους πιο ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ, ενώ έχει μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος.

Είπε, ακόμη, ότι οι ξένες επενδύσεις ξεπερνούν τα 81 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύουν πέραν του 225% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ σημείωσε πως διεθνείς εταιρείες επιλέγουν την Κύπρο ως τη βάση για την περιφερειακή τους έδρα.

Αναφερόμενος στο θέμα ένταξης της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και αναμένεται η πολιτική απόφαση στα τέλη 2026 με αρχές 2027, ένα σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο, όπως το χαρακτήρισε.

Αναφερόμενος στον διάδρομο IMEC, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι ο ρόλος της Κύπρου είναι πολύ σημαντικός στην ανάπτυξη του, υπογραμμίζοντας πως ο IMEC αντανακλά την κατεύθυνση στην οποία κινείται η παγκόσμια οικονομία, αυτή της μεγαλύτερής συνδεσιμότητας ανάμεσα στις περιοχές.

Επενδυτικό ενδιαφέρον από ινδικές επιχειρήσεις

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος είχε επίσης διμερείς συναντήσεις με διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο.

Μιλώντας σε κυπριακά ΜΜΕ, ο Sunil Reddy Dodla, Διευθύνων Σύμβουλος της Dodla Dairy Ltd, δήλωσε ότι «είμαστε μια γαλακτοκομική εταιρεία που συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει γάλα. Διαχειριζόμαστε περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος ημερησίως».

«Ενθουσιαστήκαμε πραγματικά βλέποντας τι μπορεί να μας προσφέρει η Κύπρος, τόσο όσον αφορά προϊόντα από την Κύπρο που μπορούν να έρθουν στην Ινδία, όπως το χαλλούμι, που είναι ένα μοναδικό κυπριακό προϊόν, όσο και αξιοποιώντας την Κύπρο λόγω της δυνατότητάς της, ως μέλος της ΕΕ, να μας παρέχει ανοικτή πρόσβαση στις αγορές για τις δραστηριότητές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόοδο της επένδυσής του, ανέφερε ότι «έχουμε εντοπίσει μια εταιρεία με την οποία θέλουμε να συνεργαστούμε και προσβλέπουμε στο να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία».

«Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, εξετάζουμε το ενδεχόμενο το οικογενειακό μας γραφείο να δραστηριοποιηθεί επίσης από την Κύπρο. Νομίζω ότι πλέον συγκρίνω την Κύπρο με τη Σιγκαπούρη και είμαι πολύ θετικά εντυπωσιασμένος από την Κύπρο ως επιχειρηματικό προορισμό», είπε.

Από την πλευρά του, ο Dr Isaac Mathai, ιδρυτής του Soukya International Holistic Health Centre, δήλωσε ότι επισκέφτηκε διάφορες περιοχές της Κύπρου και συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχου.ς

"Διαχειριζόμαστε ένα ολιστικό κέντρο υγείας, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, στην Ινδία, στην Μπανγκαλόρ. Επεκτεινόμαστε τώρα στην Ευρώπη και επιλέξαμε την Κύπρο ως την ιδανική τοποθεσία", ανέφερε.

Όπως επισήμανε, το κλίμα, οι άνθρωποι, το φαγητό και η στήριξη από την κυβέρνηση «είναι εξαιρετικά για εμάς». «Η πελατεία μας αυτή τη στιγμή προέρχεται από 125 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική. Επομένως, είναι εύκολο για αυτούς να έρχονται στην Κύπρο, με το καλύτερο κλίμα, την καλύτερη τοποθεσία και το ευρωπαϊκό περιβάλλον», είπε.

Πρόσθεσε ότι πρόθεση είναι να καταστεί η Κύπρος «κορυφαίος προορισμός ευεξίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ