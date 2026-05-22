Αντέχει η κυπριακή οικονομία, πιέζει ο πληθωρισμός

Μέσω της αύξησης του πληθωρισμού και της ενίσχυσης της αβεβαιότητας θα αισθανθεί η Κύπρος τους κραδασμούς που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της, προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης το 2026 της κυπριακής οικονομίας στο 2,3%, από 3,8% το 2025 και μικρή αύξηση στο 2,7%.

Πρόκειται για επιδόσεις υψηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ. Στους "27" η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,1% για το 2026, από 1,4% που προέβλεπε η Επιτροπή το φθινόπωρο, ενώ για το 2027 προβλέπεται μικρή επιτάχυνση στο 1,4%. Αντίστοιχα, στην ευρωζώνη το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,9% το 2026 (από 1,2% που προβλεπόταν το φθινόπωρο) και κατά 1,2% το 2027.

Το μήνυμα που βγαίνει από την ανάλυση των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής είναι ότι η Κύπρος έχει αντοχές για να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του νέου ενεργειακού σοκ. Επιπτώσεις, όμως, θα υπάρξουν.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,6% το 2026, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,2% το 2027. Παρά τα μέτρα μείωσης του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια, η αύξηση των τιμών πετρελαίου επηρεάζει το κόστος ζωής. Την ίδια στιγμή, η συγκράτηση της ζήτησης στον τουρισμό ενδέχεται να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στις υπηρεσίες.

"Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ενθαρρύνουν ώστε ως κυβέρνηση να συνεχίσουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία την οικονομική μας πολιτική που δημιουργεί ασφαλείς συνθήκες για επενδύσεις και κίνητρα για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δίνοντας παράλληλα την πρέπουσα σημασία στην προστασία της οικονομίας από δυνητικούς κινδύνους που δημιουργεί το συνεχιζόμενο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον", είπε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σχολιάζοντας τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει βασικός μοχλός της οικονομίας, αν και θα επηρεαστεί από την άνοδο των τιμών, η οποία διαβρώνει τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών. Παράλληλα, η μείωση των εισροών ξένου εργατικού δυναμικού περιορίζει έναν παράγοντα που μέχρι πρόσφατα ενίσχυε τις καταναλωτικές δαπάνες. Ωστόσο, η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού αναμένεται να αντισταθμίσει εν μέρει αυτές τις πιέσεις.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, καταγράφεται επιβράδυνση λόγω αυξημένου κόστους, αν και προβλέπεται ανάκαμψη εντός του 2026, με τη συμβολή και των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Οι εξαγωγές υπηρεσιών εκτός του τουρισμού—ιδίως στους τομείς των χρηματοοικονομικών και των επιχειρηματικών υπηρεσιών—παραμένουν ανθεκτικές, περιορίζοντας τον αντίκτυπο από τη μείωση των τουριστικών αφίξεων. Ωστόσο, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ευαίσθητος στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 1,3% το 2026 και 1,1% το 2027. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 4,2%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Οι μισθοί, μετά από μια προσωρινή επιβράδυνση, αναμένεται να ενισχυθούν το 2027, υποστηριζόμενοι από τον μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει πλεονάσματα, τα οποία ανήλθαν στο 3,4% του ΑΕΠ το 2025. Αν και προβλέπεται μείωση στο 2,1% το 2026 λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης και των μέτρων στήριξης για την ενέργεια, η δημοσιονομική θέση παραμένει ισχυρή.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη του δημόσιου χρέους, το οποίο μειώθηκε στο 55% του ΑΕΠ το 2025, κάτω από το όριο του 60% για πρώτη φορά από το 2009. Η τάση αποκλιμάκωσης αναμένεται να συνεχιστεί, με το χρέος να υποχωρεί στο 50,4% το 2026 και στο 45,5% το 2027.