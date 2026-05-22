Ανάλυση Πρωτοπαπά για τις Βουλευτικές: Η πιο «ήσυχη» προεκλογική, οι νέοι και η επόμενη μέρα στη Βουλή

«Είμαστε μια πιο ώριμη Δημοκρατία και μπορούμε να κάνουμε εκλογές χωρίς να υπάρχει ο φανατισμός που βίωσε η Κύπρος στο παρελθόν», εκτιμά με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Βασίλης Πρωτοπαπάς, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής, για το προεκλογικό σκηνικό αυτών των βουλευτικών εκλογών, των 14ων στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους περισσότερους κομματικούς συνδυασμούς και υποψηφίους από ποτέ, αλλά με μια διαφορετική, πιο «ήσυχη» προεκλογική περίοδο.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να εκτιμήσει αυτό το νέο περιβάλλον, ο κ. Πρωτοπαπάς είπε ότι έχουμε πλέον μια μακρά εμπειρία εκλογών. «Να μην πω από το 1883, τα πρώτα χρόνια της αποικιοκρατίας, από το 1960. Έχουμε πλέον μια εμπειρία δεκαετιών. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τις πρώτες δυο – τρεις δεκαετίες, με πραγματική ένταση, με βιαιοπραγίες, προπηλακισμούς, φασαρίες, με αίμα», ανέφερε. Αυτή την εποχή, συνέχισε, την έχουμε αφήσει πίσω μας για τα καλά, εδώ και δύο – τρεις δεκαετίες, «κάνουμε ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς τραπεζάκια, χωρίς αφίσες, χωρίς επεισόδια. Με έναν τρόπο που εγώ θεωρώ ότι είναι κατάκτηση για τον τόπο».

Υπάρχει, σημείωσε, ομαλή εναλλαγή στην εξουσία, είτε κοινοβουλευτική είτε εκτελεστική, φέροντας ως παράδειγμα το τι συμβαίνει στην γειτονιά μας π.χ. στην Τουρκία χθες, όπου υπάρχει αναστολή λειτουργίας πολιτικών κομμάτων, φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων. «Για μας αυτά είναι σαν να πρόκειται για 200 αιώνες πριν», είπε.

Η επικοινωνία λειτουργεί αλλιώς

Στην ερώτηση εάν η συνθηματολογία λειτουργεί σε βάρος της πολιτικής, της σωστής επιλογής για τον πολίτη που θα πάει στην κάλπη, ο Βασίλης Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι κάποτε τα κόμματα ένιωθαν την ανάγκη στις βουλευτικές εκλογές να γράφουν προγράμματα διακυβέρνησης. Η εποχή άλλαξε και αυτό δεν σημαίνει ότι τα κόμματα δεν έχουν θέσεις – είπε – ειδικά τα πιο παλιά. «Ωστόσο είμαστε σε μια άλλη εποχή επικοινωνίας με πληθώρα πληροφοριών, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταχύτητα στη διακίνηση της πληροφορίας. Και η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με τους νέους όρους, που είναι: περισσότερη έμφαση σε αυτό που προκαλεί εντύπωση, σύνοψη των ιδεών, τίτλοι πιο πολύ παρά ανάλυση. Αυτός είναι ο αλγόριθμος που δουλεύουν οι πλατφόρμες. Και έχει δημιουργήσει με τη σειρά του έναν αλγόριθμο με τον οποίο δουλεύει η πολιτική επικοινωνία. Αυτό θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό είναι αναπόφευκτο», είπε.

Ερωτηθείς εάν στην εποχή του Τικ Τοκ και των δίλεπτων βίντεο, ο πολίτης μπορεί να καθοδηγηθεί σωστά για να πάρει τη σωστή απόφαση για το τι θα ψηφίσει, απάντησε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος «ούτε και πριν 50 χρόνια διάβαζε τα πολυσέλιδα προγραμματικά κείμενα», αυτός που θέλει να ψάξει και να βρει περισσότερη πληροφόρηση και ανάλυση, θα το κάνει. Όμως, πρόσθεσε, βίντεο πέραν των δύο λεπτών δεν τα βλέπει κανείς.

Προτάσεις υπάρχουν, σημείωσε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει η Βουλή. «Μιλάμε για Βουλευτικές, δεν πρέπει να αναμένουμε κυβερνητικό πρόγραμμα σε αυτές τις εκλογές».

Ο κ. Πρωτοπαπάς έκανε, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, αναφορά στο γεγονός ότι αυξήθηκαν οι νεαρότεροι υποψήφιοι, ενώ παρατήρησε ότι το ίδιο το εκλογικό σώμα γερνά και δεν ανανεώνεται.

Ο εκλογικός κατάλογος, είπε ο Βασίλης Πρωτοπαπάς, είναι περίπου ίδιος με τον προηγούμενο και σε πτωτική πορεία. Οι νέοι δεν εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο, πρόσθεσε, και πρέπει τη γενιά 18-30 τα κόμματα να τη φέρουν κοντά στην πολιτική.

Ερωτηθείς εάν αυτό θα γίνει με νέους που μιλούν με σύντομα βίντεο των δύο λεπτών, ο κ. Πρωτοπαπάς διερωτήθηκε αν είναι καλή εξέλιξη το να βλέπουμε 20χρονους να μιλούν ως κλώνοι των καθοδηγητών τους. Τα νέα παιδιά, είπε, θα έρθουν στην πολιτική με τα χαρακτηριστικά της γενιάς τους, την ταυτότητα της γενιάς τους, από τον τρόπο που εκφράζεται μέχρι τον τρόπο που πολιτικοποιείται. «Εάν έρθει με τα χαρακτηριστικά των 50ρηδων δεν θεωρώ ότι θα είναι μια καλή εξέλιξη», ανέφερε.

Η επόμενη μέρα στη νέα Βουλή

Για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η Βουλή κι αν θα υπάρξουν ανεξαρτητοποιήσεις όπως έχει προβλεφθεί, ο κ. Πρωτοπαπάς επεσήμανε ότι και στην απερχόμενη Βουλή είχαμε ανεξαρτητοποιήσεις, είχαμε επίσης αρκετά κόμματα και υπήρξε ανάγκη συνεργασιών πέραν των δύο κομμάτων για να έχουμε πλειοψηφία. «Άρα το κομματικό σύστημα τα τελευταία χρόνια έχει ήδη μπει σε μια λογική μεγαλύτερου πλουραλισμού και συμπερίληψης, μεγαλύτερου κατακερματισμού. Και έμαθε να λειτουργεί», είπε.

Ο κ. Πρωτοπαπάς δεν θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος μη έγκρισης του προϋπολογισμού. «Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Άρα τα κόμματα, είτε είναι πολλά, είτε λιγότερα, θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν, θα βρουν τις πλειοψηφίες για να πάρουν τις αποφάσεις», ανέφερε.

Δεν θεωρεί, είπε, πιθανό να υπάρξουν από νωρίς αποστασιοποιήσεις κάποιων.

Η χαλάρωση της παραδοσιακής ψήφου

Σε ερώτηση εάν είμαστε στο τέλος των παραδοσιακών δεσμών με τα κόμματα και της οικογενειακής σύνδεσης με τα κόμματα, ο Βασίλης Πρωτοπαπάς είπε ότι πανευρωπαϊκά αλλά και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο έχει χαλαρώσει αρκετά το φαινόμενο τα μεγάλα πολιτικά κόμματα που δημιουργούσαν συναισθηματικούς δεσμούς με τους πολίτες, να θεωρούνται γι’ αυτούς η κοινωνία, η ομάδα, η ζωή τους. Ακόμα και το κυπριακό κομματικό σύστημα, που ήταν από τα πιο ανθεκτικά σε αυτό, έχει χαλαρώσει εδώ και καιρό, συμπλήρωσε.

Μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος στην Κύπρο, συνέχισε, δεν ταυτίζεται πλέον – όπως τις προηγούμενες εποχές – με τα κόμματα, δεν συνδέεται. «Άρα θα έχουμε πιο ελεύθερες, πιο ρευστές επιλογές και δεν θα είναι πάντα οι ίδιες". Δηλαδή, εξήγησε, κάποιος αυτή τη φορά θα ψηφίσει ένα συγκεκριμένο κόμμα και την άλλη φορά κάποιο άλλο και θα ψηφίζει όχι με συναισθηματικά κριτήρια.

ΚΥΠΕ