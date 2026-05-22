Παρέμβαση Επιτρόπου για παιδιά σε προεκλογικά βίντεο: «Όχι στην εργαλειοποίηση παιδιών σε προεκλογικές εκστρατείες»

Η εμπλοκή παιδιών σε προεκλογικές εκστρατείες οφείλει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η εργαλειοποίηση τους, υπογράμμισε με δημόσια παρέμβασή της, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους.

Η Επίτροπος ανέφερε ότι η παρέμβασή της αφορά βίντεο, που διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα οποία χρησιμοποιούνται παιδιά για την προώθηση στόχων συγκεκριμένων κομμάτων στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας.

Όπως είπε, πρόκειται για «ένα καθόλα σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά το διαχρονικό ζήτημα της χειραγώγησης των παιδιών με σκοπό την επίτευξη στόχων χάριν των ενηλίκων».

Σημείωσε ακόμη ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, προσθέτοντας ότι «όταν η χειραγώγηση επιτελείται από αρχηγούς κομμάτων ή υποψηφίους στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας, καθηκόντως οφείλω να τοποθετηθώ δημόσια».

Η κ. Περικλέους διευκρίνισε ότι η συμμετοχή των παιδιών σε πολιτειακές δομές, κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες, καθώς και γενικότερα στη δημόσια ζωή, είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή του δικαιώματος του παιδιού στη συμμετοχή.

Όπως ανέφερε, «το παιδί πρέπει να συμμετέχει ως ισότιμο μέλος στην κοινωνική ζωή με δικαίωμα να παρεμβαίνει και να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Υπέδειξε, όμως ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ ουσιαστικής συμμετοχής των παιδιών και προσχηματικής συμμετοχής ή χειραγώγησής τους.

«Η ουσιαστική συμμετοχή προϋποθέτει την ελεύθερη έκφραση απόψεων, τον σεβασμό της προσωπικότητας και της ωριμότητας του παιδιού, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε καθοδήγησης που εξυπηρετεί αλλότριους σκοπούς», σημείωσε.

Αντίθετα, πρόσθεσε, «η χειραγώγηση συνίσταται στη χρήση των παιδιών ως μέσο για την προώθηση θέσεων ή επιδιώξεων ενηλίκων, χωρίς να διασφαλίζεται ότι κατανοούν, συναινούν ή επιλέγουν ελεύθερα τη συμμετοχή τους».

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι ιδιαίτερα στο πλαίσιο προεκλογικών εκστρατειών, η εμπλοκή παιδιών πρέπει να γίνεται «με εξαιρετική προσοχή», ώστε να αποφεύγεται η εργαλειοποίησή τους.

Όπως είπε, «η δημόσια προβολή παιδιών σε βίντεο ή άλλες δράσεις που εξυπηρετούν κομματικές ή πολιτικές σκοπιμότητες εγείρει σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας και ενδεχομένως παραβιάζει τα δικαιώματά τους».

Παράλληλα, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν «τη δέουσα υπευθυνότητα και να απέχουν από πρακτικές που θίγουν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών».

«Η δημοκρατική παιδεία και η ενεργός συμμετοχή των παιδιών μπορούν και πρέπει να καλλιεργούνται μέσα από διαδικασίες που ενισχύουν τη φωνή τους, όχι που την υποκαθιστούν», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων προϋποθέτει την καλλιέργεια κουλτούρας και παιδείας βασισμένης στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στις στάσεις όσων εμπλέκονται στην πολιτική ζωή.

Όπως σημείωσε, αυτό θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία συνθηκών για έναν παραγωγικό δημόσιο διάλογο των παιδιών γύρω από την πολιτική ζωή, χωρίς «προσπάθεια χαλιναγώγησης, φίμωσης ή στρατολόγησής τους από οποιαδήποτε πολιτική παράταξη».

ΚΥΠΕ