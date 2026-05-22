Σταδιακή εφαρμογή έως το 2035 προβλέπει ευρωπαϊκό σχέδιο για ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

Η Κομισιόν προχωρά στην υλοποίηση του πακέτου μεταρρυθμίσεων ViDA για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Κομισιόν, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα βασίζεται στη στρατηγική εφαρμογής που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και αποσκοπεί στην υποστήριξη της εφαρμογής του πακέτου «VAT in the Digital Age» (ViDA), στο πλαίσιο του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η μεταρρύθμιση ViDA, η οποία εγκρίθηκε επισήμως τον Μάρτιο του 2025, προβλέπει σταδιακή εφαρμογή έως το 2035.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μεταρρύθμιση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, στη βελτίωση της λειτουργίας του για τις επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του απέναντι στη φορολογική απάτη, καθώς και στην αντιμετώπιση προκλήσεων που προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας των ψηφιακών πλατφορμών.

Η εφαρμογή των μέτρων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με κρίσιμα ορόσημα τα έτη 2027, 2028, 2030 και 2035. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η περαιτέρω επέκταση του συστήματος One Stop Shop (OSS), ώστε να καλύπτει παραδόσεις προς τελικούς καταναλωτές στον τομέα της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ θα τεθούν σε ισχύ διευκρινίσεις για τη λειτουργία των συστημάτων OSS και Import One Stop Shop (IOSS).

Από την 1η Ιουλίου 2028 εισάγονται νέες υποχρεώσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες στους τομείς της βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων και των οδικών επιβατικών μεταφορών, στο πλαίσιο του μηχανισμού «θεωρούμενου προμηθευτή». Παράλληλα, θα τεθεί σε εφαρμογή η σταδιακή ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Εγγραφής ΦΠΑ (Single VAT Registration – SVR), καθώς και η ενίσχυση του μηχανισμού αντιστροφής επιβάρυνσης για μη εγκατεστημένους προμηθευτές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, από την 1η Ιουλίου 2030 οι διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) θα υπόκεινται σε νέες απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς (Digital Reporting Requirements – DRR), οι οποίες θα βασίζονται στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αποτελεί την προεπιλεγμένη μορφή τιμολόγησης στην ΕΕ.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το νέο σύστημα ψηφιακής αναφοράς σε πραγματικό χρόν, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο των διασυνοριακών συναλλαγών, παρέχοντας στα κράτη μέλη τα απαραίτητα δεδομένα για την αντιμετώπιση της απάτης στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης «carousel fraud».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η μετάβαση στο νέο πλαίσιο μπορεί να μειώσει τη φορολογική απάτη έως και 11 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ το διοικητικό και συμμορφωτικό κόστος για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ μπορεί να μειωθεί κατά περισσότερα από 4,1 δισ. ευρώ ετησίως την επόμενη δεκαετία.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει, επίσης, ότι, αν και η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αποτελεί τον βασικό κανόνα, θα παραμείνει δυνατή η χρήση άλλων μορφών τιμολόγησης για συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις ψηφιακής αναφοράς, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τα κράτη μέλη και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στο πλαίσιο του σκέλους της ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ (Single VAT Registration), η Κομισιόν επιδιώκει τη μείωση των περιπτώσεων πολλαπλής εγγραφής επιχειρήσεων σε διαφορετικά κράτη μέλη, μέσω της επέκτασης του συστήματος OSS και της απλούστευσης των διαδικασιών συμμόρφωσης. Προβλέπεται, επίσης, η χρήση μηχανισμών όπως η υποχρεωτική αντιστροφή χρέωσης σε συγκεκριμένες διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και αλλαγές στους κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως επισημαίνεται, το πακέτο ViDA εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια ψηφιοποίησης και εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών αρχών.

Η πλήρης εφαρμογή των μέτρων αναμένεται έως το 2035, όταν τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικά συστήματα ψηφιακής αναφοράς θα πρέπει να τα ευθυγραμμίσουν με το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ολοκληρώνοντας τη μετάβαση σε ένα ενοποιημένο σύστημα ψηφιακής φορολογικής διαχείρισης.

