Οικονομία

Λιγότεροι οι νέοι που δεν εργάζονται ή δεν σπουδάζουν- Τι δείχνουν νέα στοιχεία της Eurostat

Σημαντική μείωση καταγράφει τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που δεν εργάζονται ούτε συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET).

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurostat, το 2025, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που δεν εργάζονται ούτε συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) στην ΕΕ ανήλθε στο 11,0%, από 11,1% το 2024 και 15,2% το 2015.

Στην Κύπρο, το ποσοστό μειώθηκε στο 10,6% από 18,5% το 2015.

Η μείωση, όπως εξηγεί η υπηρεσία, φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της για μείωση των ποσοστών NEET μεταξύ των νέων στο 9% έως το 2030, όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Το ποσοστό NEET μεταξύ των νέων ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. Μεταξύ των νεότερων (15-19 ετών), μόνο το 5,3% ήταν NEET, ενώ το ποσοστό υπερδιπλασιάστηκε για τους ηλικίας 20-24 ετών (12,8%) και 25-29 ετών (14,7%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά NEET για τους νέους καταγράφηκαν στην Ολλανδία (5,3%), τη Σουηδία (5,9%) και τη Σλοβενία (7,6%). Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (19,2%), τη Βουλγαρία (13,8%) και την Ελλάδα (13,6%).

