Κίνα και ΗΠΑ οι βασικοί εμπορικοί εταίροι ΕΕ στο εμπόριο αγαθών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εισαγωγές αγαθών αξίας 627,8 δισ. ευρώ και εξαγωγές ύψους 640,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε, την Πέμπτη, η Eurostat. Η Κίνα και ΗΠΑ παρέμειναν οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν οριακά κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση, κατά 3,3% και 8,8% αντίστοιχα.

Η Κίνα παρέμεινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής αγαθών για την ΕΕ, με εισαγωγές ύψους 145,3 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 23,1% του συνόλου. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 85,9 δισ. ευρώ ή 13,7% των συνολικών εισαγωγών, το Ηνωμένο Βασίλειο με 39,5 δισ. ευρώ, η Ελβετία με 36,7 δισ. ευρώ και η Τουρκία με 24,6 δισ. Ευρώ.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι μεγαλύτερες μειώσεις στις εισαγωγές της ΕΕ καταγράφηκαν από την Τουρκία (-7,5%), τις Ηνωμένες Πολιτείες (-5,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-3,4%).

Στο πεδίο των εξαγωγών, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν τον σημαντικότερο προορισμό για τα ευρωπαϊκά αγαθά, με εξαγωγές αξίας 119,4 δισ. ευρώ ή 18,6% του συνόλου των εξαγωγών της ΕΕ.

Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 88,7 δισ. ευρώ, η Ελβετία με 57,2 δισ. ευρώ, η Κίνα με 47,6 δισ. ευρώ και η Τουρκία με 27,1 δισ. ευρώ.

Η Eurostat αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις στις εξαγωγές της ΕΕ σε ετήσια βάση σημειώθηκαν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (-30,4%), την Τουρκία (-8,2%) και την Κίνα (-7,9%).

Πηγή: ΚΥΠΕ