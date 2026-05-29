Temu: Δυσανάλογο το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δυσανάλογο θεωρεί το πρόστιμο που της επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Temu, επισημαίνοντας ότι σέβεται τους στόχους του DSA (Digital Services Act) και αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρων κανόνων για το σύνολο της ψηφιακής οικονομίας.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η Κομισιόν επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Temu βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act - DSA) για τα επικίνδυνα προϊόντα προς χρήση, αναφέροντας ότι η εταιρεία «δεν κατάφερε να εντοπίσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους των παράνομων προϊόντων που προσφέρονται στην πλατφόρμα της και την επακόλουθη βλάβη στους καταναλωτές στην ΕΕ».

«Η Temu σέβεται τους στόχους του DSA (Digital Services Act) και αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρων κανόνων για το σύνολο της ψηφιακής οικονομίας, ωστόσο, διαφωνεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρεί ότι το επιβληθέν πρόστιμο είναι δυσανάλογο», αναφέρει σε επίσημή της τοποθέτηση η εταιρεία.

«Η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση της πλατφόρμας στο πλαίσιο του DSA το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και διαδικασιών της εταιρείας. Η Temu συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έκτοτε έχει προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνων, της διακυβέρνησης της πλατφόρμας και της προστασίας των χρηστών», τονίζει.

Σημειώνει επίσης ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης διαδικτυακής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, εξετάζει προσεκτικά την απόφαση και αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές της.