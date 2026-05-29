Πέραν του 50% των εργαζομένων σε επιστήμη-τεχνολογία στην Κύπρο είναι γυναίκες

Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 51,8% γυναικών που απασχολούνταν στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, το 2025 περισσότεροι από 81,6 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15 έως 74 ετών εργάζονταν σε επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 1,8% σε σύγκριση με το 2024, που ισοδυναμεί με περίπου 1,5 εκατομμύριο επιπλέον εργαζόμενους, ενώ σε σχέση με το 2015 καταγράφεται άνοδος 25,3%.

Από το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα, το 52,5% ήταν γυναίκες, ήτοι 42,8 εκατομμύρια άτομα. Σε σύγκριση με το 2024, το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε κατά 2,3%, ενώ σε σχέση με το 2015 η αύξηση φθάνει το 27,9%, που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 9,3 εκατομμύρια γυναίκες την τελευταία δεκαετία.

Σημειώνεται ότι τα επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ή τεχνικές γνώσεις σε τομείς των φυσικών και βιοεπιστημών, των κοινωνικών επιστημών ή των ανθρωπιστικών σπουδών.

Σε επίπεδο περιφερειών NUTS 1, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στον τομέα καταγράφηκαν στη Λετονία (62,4%), στην ουγγρική περιφέρεια Great Plain and North (61,1%) και στην Εσθονία (60,5%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στη γαλλική Κορσική (42,7%), στη Μάλτα (46,0%) και στην ιταλική περιφέρεια Centro (47,2%).

Η Eurostat σημειώνει ότι οι επιστήμονες και οι μηχανικοί αποτελούν περίπου το 24,8% του συνόλου των εργαζομένων στην επιστήμη και την τεχνολογία στην ΕΕ. Η Γερμανία καταγράφει το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό, με 4,2 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικούς.

Σύμφωνα με την Eurostat, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα στους τομείς επιστήμης και τεχνολογίας συνολικά, εξακολουθούν να είναι υποεκπροσωπούμενες στην υποκατηγορία των επιστημόνων και μηχανικών, όπου το ποσοστό τους ανέρχεται στο 40,8% το 2025. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση 0,5 ποσοστιαίων μονάδων την τελευταία δεκαετία, ενώ ο αριθμός των γυναικών στον συγκεκριμένο ρόλο αυξήθηκε κατά 54,4% την περίοδο 2015–2025, από 5,3 εκατομμύρια σε 8,2 εκατομμύρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ