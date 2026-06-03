Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου: Συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τις βελτιωμένες ταξιδιωτικές οδηγίες

Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα στον τουρισμό της Κύπρου θα βελτιωθούν λόγω της απόφασης ΗΠΑ και Βρετανία να επαναφέρουν την Κύπρο στο χαμηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας (επίπεδο 1), εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) Άκης Βαβλίτης, αναφέροντας ότι στις επόμενες δύο με τρεις βδομάδες θα διαφανεί πως θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ είπε ότι αυτή η εξέλιξη έχει χαροποιήσει την τουριστική βιομηχανία και πρόσθεσε ότι «θα φανεί σε δύο με τρεις εβδομάδες πόσο θετικά επηρέασε αυτή η αλλαγή των ταξιδιωτικών οδηγιών».

Ανέφερε ότι πέραν του ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι η μεγαλύτερη μας αγορά, αυτή η εξέλιξη είναι καθαρά ένα ψυχολογικό θέμα τόσο για τις ευρωπαϊκές χώρες όσο και για τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν λόγω της απόφασης ΗΠΑ και Βρετανία αλλά θα φανεί τις επόμενες δύο με τρεις βδομάδες, πόσο θετικά θα επηρεάσει», ανέφερε.

Αν αυξηθούν οι ροές των κρατήσεων σημαίνει ότι αυτό ήταν ένας παράγοντας που επηρέαζε τις κρατήσεις, πρόσθεσε.

Επί του προκειμένου για την Μεγάλη Βρετανία, ο κ. Βαβλίτης είπε ότι «τα λέμε χρόνια τώρα ότι κακώς βασιζόμαστε μόνο σε μια αγορά» και πρέπει να βρεθούν τρόποι για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση.

Σημείωσε ότι η πρώτη τουριστική αγορά για την Κύπρο που είναι η Βρετανία έχει τεράστια διαφορά από τη δεύτερη που είναι το Ισραήλ.

Ανέφερε ότι παλαιότερα, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε το αντίβαρο της ρωσικής αγοράς και πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια η κανονικότητα είναι η εξαίρεση, δηλαδή οι κρίσεις έρχονται συχνότερα και είναι απρόβλεπτες και μεγαλύτερες».

Ο κ. Βαβλίτης είπε ότι σε εισήγηση που έκανε στους αρμόδιους και στον Πρώην Δημοκρατίας με βάση μελέτη μεγάλου διεθνούς οίκου ότι η επόμενη μεγάλη τουριστική αγορά θα είναι η Ινδία.

«Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα καθώς πρέπει να βρεις το προϊόν που θέλει ο Ινδός τουρίστας και να γίνουν συμφωνίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να βρούμε τρόπο να μη βασιζόμαστε μόνο σε μια αγορά».

Σε σχέση με την έναρξη της χρονιάς στις τουριστικές αφίξεις, ο κ. Βαβλίτης είπε ότι η χρονιά άρχισε με θετικές εξελίξεις τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο και όλες οι κρατήσεις για όλη την τουριστική χρονιά ήταν αυξημένες σε σχέση με την περσινή τουριστική χρονιά.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα γεγονότα με τον πόλεμο στο Ιράν ανέτρεψαν όλες τις κρατήσεις και προβλέψεις.

«Σήμερα έχει βελτιωθεί η κατάσταση των κρατήσεων, δηλαδή έρχονται περισσότερες κρατήσεις από αυτές που έρχονταν πριν ένα μήνα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ είπε ότι «κανείς δεν γνωρίζει με τα σημερινά δεδομένα που θα καταλήξει αυτή η χρονιά και πόσες απώλειες θα έχουμε σε έσοδα και για τις ξενοδοχειακές μονάδες και για την οικονομία γενικότερα».

Ανέφερε ότι έχουν δοθεί αρκετές μειώσεις στους οργανωτές ταξιδίων και αυτό επηρεάζει την επικερδότητα των επιχειρήσεων.

Αυξημένα κόστη, επαφή με τράπεζες, αυξήσεις μισθών

Εξάλλου, ο κ. Βαβλίτης είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν αυξημένα κόστη λόγω των αυξήσεων των τιμών στην ενέργεια και στην εφοδιαστική αλυσίδα, γενικότερα, αλλά και των αυξήσεων των μισθών του εργατικού δυναμικού που προβλέπονταν από τις συλλογικές συμβάσεις μέσα στον Απρίλιο.

«Προς πίστη της, όλη η ξενοδοχειακή βιομηχανία έχει δώσει τις αυξήσεις χωρίς καν να σκεφτούμε να ζητήσουμε από τις συντεχνίες ή από το κράτος να αναβάλλουμε τις αυξήσεις» λόγω των εξελίξεων, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι ο ΣΤΕΚ έχει έρθει σε επαφή σε ανώτατο επίπεδο με τις εμπορικές τράπεζες και με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών «και έχουμε την πλήρη στήριξη τους».

«Για όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν συνεπείς μέχρι σήμερα με τις τράπεζες θα έχουμε τη στήριξή των μεγάλων τραπεζών σε οτιδήποτε χρειαστεί η βιομηχανία», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτό δίδει μια αισιοδοξία στην βιομηχανία ότι «υπάρχει μία στήριξη τουλάχιστον από τις τράπεζες, όπως υπήρξε στήριξη και από το κράτος έστω και μόνο τον Απρίλιο και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει για τον Μάιο και τον Ιούνιο».

Ο κ. Βαβλίτης είπε ότι παρά το γεγονός ότι είναι αυξημένα τα κόστη έχουν δοθεί μειώσεις τιμών διαμονής και πρόσθεσε ότι θέση του την οποία μετέφερε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε αρμόδιους Υπουργούς, είναι ότι ο φόβος – αν αυτός είναι ο λόγος των μειωμένων κρατήσεων – «δεν αλλάζει γιατί θα μειώσεις τις τιμές».

Σημείωσε ότι από τις εξελίξεις άρχισαν να επηρεάζονται και οι οικονομίες των χωρών προέλευσης του τουρισμό μας, όπως είναι η Γερμανία και η Αγγλία, ενώ έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός και αναμένονται αυξήσεις επιτοκίων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα ταξίδια γενικά δεν είναι πλέον πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια αλλά τρόπος ζωής και αυτό βοηθά να ανακάμπτει η τουριστική βιομηχανία σχετικά γρήγορα από τις κρίσεις.

Μείωση προσωπικού από εξωτερικό

Ο κ. Βαβλίτης είπε ότι αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχουν φέρει παρά την έγκριση που είχαν από το Υπουργείο Εργασίας, επιπρόσθετο προσωπικό από το εξωτερικό, προσθέτοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εργαζόμενο προσωπικό στο εξωτερικό να εργαστεί στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ