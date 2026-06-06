Τμήμα Φορολογίας: Προειδοποιεί για πιθανή απόκρυψη πραγματικής φορολογικής κατοικίας

Τα προγράμματα «Ιθαγένεια μέσω Επένδυσης» (CBI – Citizenship by Investment) και «Άδεια Παραμονής λόγω Επένδυσης» (RBI – Residency by Investment) ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την απόκρυψη της πραγματικής φορολογικής κατοικίας ενός ατόμου, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που το εν λόγω άτομο διατηρεί στο εξωτερικό, με σκοπό την παράκαμψη των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο του CRS, προειδοποιεί το Τμήμα Φορολογίας τα Κυπριακά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα (ΚΧΙ).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Πρότυπου Αναφοράς (CRS), το οποίο αναπτύχθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, και ειδικότερα αναφορικά με την ενίσχυση των διαδικασιών Δέουσας Επιμέλειας, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι οι ταυτότητες και άλλα έγγραφα που αποκτώνται μέσω των προγραμμάτων CBI/RBI ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης, δημιουργώντας κίνδυνο υποβολής ψευδούς δήλωσης της φορολογικής κατοικίας δικαιοδοσίας/δικαιοδοσιών ενός ατόμου και, κατ’ επέκταση, υπονόμευση της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο του CRS.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών Δέουσας Επιμέλειας, το Τμήμα Φορολογίας τονίζει ότι εάν ένα ΚΧΙ διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε μια αυτοπιστοποίηση ή σε αποδεικτικά έγγραφα, και γνωρίζει ή έχει λόγους να γνωρίζει ότι η αυτοπιστοποίηση ή τα αποδεικτικά έγγραφα είναι εσφαλμένα ή αναξιόπιστα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου του ΟΟΣΑ αναφορικά με τα προγράμματα CBI/RBI.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δικαιούχος Λογαριασμού ή το Ελέγχον Πρόσωπο δηλώνει φορολογική κατοικία σε δικαιοδοσία που προσφέρει πρόγραμμα CBI/RBI δυνητικά υψηλού κινδύνου, τα ΚΧΙ οφείλουν να θέτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ερωτήματα αναφορικά με την απόκτηση δικαιωμάτων διαμονής στο πλαίσιο προγράμματος CBI/RBI, αν ο δικαιούχος διαθέτει δικαιώματα διαμονής σε οποιαδήποτε άλλη(ες) δικαιοδοσία(ες), αν έχει παραμείνει για περισσότερες από 90 ημέρες σε οποιαδήποτε άλλη(ες) δικαιοδοσία(ες) κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και σε ποιες δικαιοδοσίες υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, η προαναφερόμενη διαδικασία θα εφαρμόζεται στο πλαίσιο των διαδικασιών Δέουσας Επιμέλειας για τους νέους πελάτες από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ενώ για τους υφιστάμενους πελάτες θα εφαρμοστεί, εάν και εφόσον ο κάτοχος του λογαριασμού έχει δηλώσει φορολογική κατοικία σε δικαιοδοσία που προσφέρει πρόγραμμα CBI/RBI δυνητικά υψηλού κινδύνου. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στους υφιστάμενους πελάτες, η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Ως εκ τούτου, τα ΚΧΙ καλούνται να ενημερώσουν το ΤΦ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ~dac2@tax.mof.gov.cy με θέμα «CBI/RBI-CRS» σε περίπτωση υποβολής διορθωτικών ή/και νέων δηλώσεων CRS αναφορικά με δηλωτέες πληροφορίες που αφορούν υφιστάμενους πελάτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ