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Τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+

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Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν εμποδίζει αρκετές χώρες-μέλη του οργανισμού ν’ αυξήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή τους

Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν την Κυριακή στην τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά τους τελευταίους μήνες, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚ, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν εμποδίζει αρκετές χώρες-μέλη του οργανισμού ν’ αυξήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή τους.

Ο πόλεμος έχει μειώσει τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση στον εφοδιασμό με πετρέλαιο, καθώς σημαντικά μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως, η Σαουδική Αραβία δεν μπορούν να εφοδιάσουν πλήρως τους πελάτες τους, από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κρίση στον ΟΠΕΚ+ έγινε βαθύτερη, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποχώρησαν από τον οργανισμό, μετά από περίπου 60 χρόνια.

Οι επτά χώρες-μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής τους κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο. Αυτή είναι μία αύξηση, ίδια με την αύξηση του Ιουνίου, η οποία αναπροσαρμόστηκε προς τα κάτω από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των ΗΑΕ.

 

Ν.Χ./ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

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