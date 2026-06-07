Παραιτήθηκε η ηγεσία των Οικολόγων και πάνε σε εκλογικό συνέδριο το φθινόπωρο - Τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή

Την έναρξη μιας διαδικασίας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης δρομολογεί το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, κατά τις οποίες έχασε την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση.

Στο πλαίσιο συνεδρίας της διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν και οι υποψήφιοι των πρόσφατων εκλογών, πραγματοποιήθηκε εκτενής αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και συζήτηση για τα επόμενα βήματα του Κινήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας λήφθηκε σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στον επανακαθορισμό της στρατηγικής και της πορείας του πολιτικού σχηματισμού για τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής η οποία θα κωδικοποιήσει τις θέσεις και τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ώστε να ετοιμαστεί σχετικό έγγραφο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.

Παράλληλα, συγκροτείται δεύτερη επιτροπή με αποστολή την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την επόμενη πενταετία. Το σχέδιο θα αποτελέσει τον βασικό οδικό χάρτη του Κινήματος για τα επόμενα χρόνια και θα κατατεθεί επίσης προς συζήτηση και έγκριση στα συλλογικά όργανα.

Η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε ακόμη το οικονομικό πλάνο λειτουργίας της επόμενης πενταετίας, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται μετά την απώλεια της κρατικής χορηγίας, ως συνέπεια της μη εξασφάλισης κοινοβουλευτικής παρουσίας.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη πολιτική σημασία αποκτά η απόφαση για σύγκληση εκλογικού συνεδρίου εντός του φθινοπώρου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την απόφαση της υφιστάμενης ηγεσίας να θέσει την παραίτησή της ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, ανοίγοντας τον δρόμο για εσωκομματικές διαδικασίες και την ανάδειξη νέας ηγεσίας.