Απάντηση ΥΠΕΣ στον ΔΗΣΥ: «Το στεγαστικό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη»

Στις κύριες προτεραιότητές της από την πρώτη ημέρα έθεσε η Κυβέρνηση το στεγαστικό, αναγνωρίζοντας πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωση με την οποία απαντά σε σημερινή ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για ανεπαρκή μέτρα για το στεγαστικό, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «το στεγαστικό πρόβλημα δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη» και «απαιτεί συντονισμένες πολιτικές, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και διαρκή προσαρμογή στις νέες συνθήκες».

«Η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει και υλοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια, στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν στέγη», αναφέρει και προσθέτει ότι «η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που διαμορφώσαμε και υλοποιούμε, βασίζεται σε τεχνοοικονομικές μελέτες, σε διάλογο με τους φορείς της αγοράς, αλλά και στην ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας».

Αναφέρει επίσης ότι «και στους δύο πυλώνες περιλαμβάνονται πολύ περισσότερα σχέδια και προγράμματα από εκείνα που εισηγείται σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός».

Ενδεικτικά, στην ανακοίνωση το ΥΠΕΣ αναφέρεται σε μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων, με την εφαρμογή της ταχείας αδειοδότησης και προστίθεται πως περίπου 10.000 οικιστικές μονάδες έχουν αδειοδοτηθεί και θα ανεγερθούν ένα με δύο χρόνια νωρίτερα.

Αναφέρεται επίσης σε αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 45%, με την εφαρμογή των Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, μέσα από τα οποία έχουν δρομολογηθεί έργα που θα προσθέσουν 2.500 νέες κατοικίες στην αγορά τα επόμενα χρόνια, από τις οποίες περίπου 400 θα διατεθούν ως προσιτή κατοικία.

Προστίθεται ότι πέραν των 1.400 ατόμων και οικογενειών θα λάβουν (ή έχουν ήδη λάβει) επιχορήγηση μέσω των σχεδίων για νέους κάτω των 41ός ετών και για τις ακριτικές και ορεινές περιοχές.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι η πρόσφατη απόφαση για αύξηση των δικαιούχων του σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης νέων και νεαρών οικογενειών κάτω των 41ός (από 400 που ήταν η προκήρυξη του σχεδίου σε περίπου 700), αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση το ΥΠΕΣ αναφέρεται σε ουσιαστική αναβάθμιση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, ο οποίος «ήταν σε αδράνεια επί προηγούμενης Κυβέρνησης».

«Με διευρυμένες αρμοδιότητες και αυξημένη χρηματοδότηση, ο ΚΟΑΓ προχωρεί στην υλοποίηση 244 οικιστικών μονάδων προς πώληση και 192 μονάδων προς ενοικίαση σε προσιτές τιμές, ενώ παράλληλα προωθεί τον διαχωρισμό 135 οικοπέδων σε όλες τις επαρχίες», προστίθεται.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, πρόσφατα η Κυβέρνηση εξήγγειλε το Σχέδιο Ανέγερσης 500 Μονάδων Προσιτού Ενοικίου σε κρατική γη και το Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, για εργαζόμενους στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και του τουρισμού.

Παράλληλα, αναφέρει ότι περίπου 4.200 οικογένειες προσφύγων έχουν λάβει επιχορήγηση μέσω των Σχεδίων της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων.

Τέλος το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι η άνοδος των τιμών των ακινήτων αποτελεί πρόκληση για όλη την Ευρώπη και δεν οφείλεται αποκλειστικά στην μειωμένη προσφορά και στην αυξημένη ζήτηση κατοικιών, αλλά και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

ΚΥΠΕ