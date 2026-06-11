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Alpha Bank: Δωρεάν διάθεση 4,2 εκατ. μετοχών σε 1.260 στελέχη και εργαζομένους

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Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης (Combined Bonus Plan ‒ CBP) για τη χρήση 2025, αποφάσισε τη διάθεση συνολικά 4.209.501 ιδίων, κοινών, άυλων μετοχών της τράπεζας σε 1.260 δικαιούχους

Τη δωρεάν διάθεση 4,2 εκατ. μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους για το 2025, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Alpha Bank.

Οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από την τράπεζα μέσω του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας που έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου 2025.

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank κατά τη συνεδρίασή του με ημερομηνία 27.5.2026, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης (Combined Bonus Plan ‒ CBP) για τη χρήση 2025, αποφάσισε τη διάθεση συνολικά 4.209.501 ιδίων, κοινών, άυλων μετοχών της τράπεζας σε 1.260 Δικαιούχους.

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Alpha BankΧρηματιστήριο

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