Το κυβερνητικό πλάνο για εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα

Στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, αναφέρεται το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) που δημοσίευσε χθες το Υπουργείο, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σε συνεχή βάση στον δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων οργανισμών καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, τονίζεται, στοχεύουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης που να επιτελεί με επάρκεια και επαγγελματισμό το έργο της και να εξυπηρετεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη χώρα και τους πολίτες της.

Γενικοί στόχοι και δράσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση είναι συνεχής, ώστε να επιτυγχάνονται τα προσδοκόμενα αποτελέσματα με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους, σε ένα υγιές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Για τον σκοπό, αυτό οι οργανισμοί του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προωθούν δράσεις εκσυγχρονισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν απλοποίηση και μηχανογράφηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και αξιοποίηση με πιο ευέλικτο τρόπο του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων και της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής.

Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στα Στρατηγικά Σχέδια των Υπουργείων/Υφυπουργείων αλλά και σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/Σχέδια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η διάρθρωση του μισθολογίου στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και οι υφιστάμενες πρακτικές και συστήματα προαγωγών/ ανέλιξης, κινητικότητας προσωπικού και διοίκησης απόδοσης και αμοιβών, σημειώνεται, επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα.

Στόχοι των μεταρρυθμίσεων

Οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στοχεύουν στα ακόλουθα:

(α) Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, μέσω της συγκράτησης του ρυθμού αύξησης του κρατικού μισθολογίου καθώς και της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για κάλυψη των μόνιμων αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ).

Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, η πολιτική απασχόλησης συνεχίζει να αποσκοπεί στη συγκράτηση της συνολικής απασχόλησης στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ώστε να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, εντός του πλαισίου της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι πολιτικές και τα μέτρα που συμβάλλουν στην τήρηση της δέσμευσης αυτής, είναι τα ακόλουθα:

-Διενέργεια μελέτης για το κρατικό μισθολόγιο εάν χρειαστεί, και σε συνεργασία με ανεξάρτητους συμβούλους/εμπειρογνώμονες με στόχο:

• την αξιολόγηση της υφιστάμενης δομής και διάρθρωσής του,

• τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούν άλλες χώρες,

• τον εντοπισμό και διόρθωση τυχόν προβλημάτων ή στρεβλώσεων που ενδεχομένως παρουσιάζει,

• την απλοποίησή του, και

• τη διατήρησή του σε διαχρονικά βιώσιμα δημοσιονομικά επίπεδα

-Κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για σταδιακή μείωση των οροφών για πρόσληψη/απασχόληση έκτακτου προσωπικού στις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 17 του περί Προϋπολογισμού Νόμου μέσω επόμενων Προϋπολογισμών, σε συνάρτηση με την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων και τον τερματισμό της απασχόλησης ΕΟΧ με τη λήξη των συμβολαίων ή νωρίτερα.

-Αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων κινητικότητας του προσωπικού, τόσο εντός και μεταξύ των Υπουργείων/Υφυπουργείων/Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, για κάλυψη αναγκών στελέχωσης.

-Συνέχιση της αξιολόγησης της ανάγκης διατήρησης του αριθμού των θέσεων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν με άλλα δεδομένα και κατάργησης όσων δεν χρειάζονται.

- Επανεξέταση υφιστάμενων δομών θέσεων στις διάφορες υπηρεσίες (τόσο τις επιστημονικές όσο και τις τεχνικές/βοηθητικές δομές) με στόχο τον εξορθολογισμό τους.

- Κατά τη δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων εφαρμογή, κατά το δυνατό, της πολιτικής της κατάργησης ίσης αξίας άλλων θέσεων ή σημείωση με διπλό σταυρό για κατάργηση με την κένωσή τους ή/και μείωση της πρόνοιας στον Προϋπολογισμό για την αγορά υπηρεσιών ή απασχόληση ΕΟΧ για κάλυψη σχετικών αναγκών, ώστε να μην προκύπτει κατά το δυνατό πρόσθετη δαπάνη.

(β) Eπίτευξη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού δημόσιου τομέα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πιο πάνω στόχου, μέτρα που προωθούνται αφορούν αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο συνδέεται με την υπηρεσιακή ανέλιξή τους και που επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων.

Γίνεται επίσης αναφορά στην εφαρμογή του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2022 (Ν. 2(Ι)/2022), με τον οποίο εισήχθηκε νέο πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας.

Το νέο αυτό πλαίσιο αποσκοπεί στην επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων, οι οποίοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και ευθύνες της κάθε θέσης, ανάλογα και με το ιεραρχικό της επίπεδο, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

Για τις θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής αυξημένη βαρύτητα έχει η αξιολόγηση των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο, ενώ για τις θέσεις Προαγωγής αυξημένη βαρύτητα έχει το κριτήριο της αξιολόγησης της απόδοσης των υποψηφίων, βάσει των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2022.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας προχώρησε ήδη στην πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, συμπεριλαμβανομένων Διευθυντικών θέσεων και θέσεων Γενικού Διευθυντή καθώς και σημαντικού αριθμού θέσεων Προαγωγής με βάση τη νέα νομοθεσία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση σημαντικού αριθμού θέσεων Διατμηματικής Προαγωγής.

Στα μέτρα που λήφθηκαν είναι επίσης η ρύθμιση ευέλικτων μορφών απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία,η τηλεργασία, η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης μέχρι 2 ώρες το μέγιστο ανά εργάσιμη ημέρα με ανάλογη μείωση απολαβών, σε γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών ή φροντιστές, καθώς και υπαλλήλους με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας και η επέκταση του ευέλικτου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας από 1 ½ σε 2 ώρες.

Η εφαρμογή τους τυγχάνει παρακολούθησης και αξιολόγησης, για λήψη τυχόν αναγκαίων ενεργειών.

Προωθούνται επίσης άλλες ενέργειες για την αναδιοργάνωση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Υπουργείων/ Υφυπουργείων/Τμημάτων, στη βάση σχετικών Σχεδίων Δράσης που ετοιμάζονται στα πλαίσια μελετών που αφορούν τομεακά θέματα, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους. Γίνεται περαιτέρω αξιοποίηση των εργαλείων κινητικότητας των υπαλλήλων, περιλαμβανομένου και του ωρομίσθιου προσωπικού, για κάλυψη των αναγκών στελέχωσης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

(γ) Τέλος, γίνεται αναφορά στη διαμόρφωση και Εφαρμογή Πολιτικής Μάθησης για την Ανάπτυξη Οργανισμών και Στελεχών του Δημόσιου Τομέα

Αυξήσεις μισθών και ΑΤΑ

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη εγκύκλιο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου, Ανδρέα Ζαχαριάδη για την ετοιμασία του προϋπολογισμού του 2027 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 2027-2029, αναφέρθηκε ότι η γενική αύξηση μισθών στο δημόσιο για την τριετία 2027-2029, παραμένει στο 1,5%, ενώ θα παραχωρηθούν προσαυξήσεις για τα έτη 2027-2029.

Η αύξηση της ΑΤΑ υπολογίζεται σε 0,12% από 1.1.2027-30.6.2027, στο 4% από 1.7.2027 μέχρι 30.6.2028, στο 2,5% από 1.7.2028-30.6.2029 και στο 2% από 1.7.2029-30.6.2030.