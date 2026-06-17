Πετρέλαιο: Βυθίστηκαν άνω του 10% σε δύο ημέρες οι τιμές

Υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά περίπου 5% οι τιμές του αργού πετρελαίου, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα οδηγήσει σύντομα στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στην επιστροφή ιρανικών ποσοτήτων αργού στις διεθνείς αγορές

Το Brent έκλεισε με πτώση 4,21 δολαρίων ή 5,1%, στα 78,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 4,70 δολάρια ή 5,8%, στα 76,05 δολάρια το βαρέλι.

Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα κλεισίματος του Brent από τις 2 Μαρτίου και του WTI από τις 4 Μαρτίου. Να σημειωθεί σε διάστημα μόλις δύο συνεδριάσεων, το Brent έχει χάσει σχεδόν 10% και το WTI περισσότερο από 10%.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Την προηγούμενη ημέρα, το Brent διαπραγματευόταν στα 72,48 δολάρια και το WTI στα 67,02 δολάρια το βαρέλι.

«Το αργό πετρέλαιο υποχωρεί με ταχύτητα καθώς η αγορά θεωρεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα», σημείωσε ο Μπομπ Γιάουγκερ, επικεφαλής ενεργειακών συμβολαίων της Mizuho. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι όροι της συμφωνίας πιέζουν τις τιμές

Οι λεπτομέρειες της προσωρινής συμφωνίας άρχισαν να γίνονται γνωστές την Τρίτη. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το πλαίσιο επιτρέπει στο Ιράν να επανεκκινήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μετά την υπογραφή του.

Η συμφωνία προβλέπει παράταση κατά 60 ημέρες της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο και ταυτόχρονα επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παρέμεναν ουσιαστικά αποκλεισμένα από το Ιράν μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στην αγορά, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η πλήρης αποκατάσταση των ενεργειακών ροών και της ναυσιπλοΐας ενδέχεται να απαιτήσει εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, η λιβανική Χεζμπολάχ εκτιμά ότι η Τεχεράνη δύσκολα θα προχωρήσει σε οριστική πυρηνική συμφωνία εάν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει από τον Λίβανο.

«Οι αγορές δείχνουν σήμερα υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στην επιτυχία του σχεδίου, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε σύνθετα ζητήματα όπως οι αποζημιώσεις, οι κυρώσεις και κυρίως η επίτευξη μιας βιώσιμης πυρηνικής συμφωνίας, που αποτέλεσε άλλωστε βασική αιτία του πολέμου», σχολίασε η Ritterbusch and Associates.

Η αποκλιμάκωση της έντασης ώθησε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Goldman Sachs, Morgan Stanley και Citi, να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου.

Κίνα, επιτόκια και Ουκρανία ενισχύουν τις πιέσεις

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές ανησυχούν για την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, τον επίμονο πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια παγκοσμίως.

Η Κίνα, δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, παρουσίασε νέα σημάδια αδυναμίας τον Μάιο, ενώ η επεξεργασία αργού πετρελαίου στα κινεζικά διυλιστήρια υποχώρησε κατά 9,1% σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τετραετίας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία θα πρέπει να κινηθεί προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Οι δηλώσεις αυτές δημιούργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία στους ηγέτες της G7.

Μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση μέρους των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιτρέποντας στη Μόσχα να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου. Η Ρωσία ήταν το 2025 ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία.

Αναμονή για τα στοιχεία αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, η αγορά αναμένει τα εβδομαδιαία στοιχεία αποθεμάτων από το American Petroleum Institute και την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες άντλησαν 4,6 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα αργού κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουνίου.

Εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, θα πρόκειται για την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα μείωσης των αποθεμάτων, κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιανουάριο του 2025. Την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι η μείωση είχε ανέλθει σε 11,5 εκατ. βαρέλια, ενώ ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας διαμορφώνεται στα 2,3 εκατ. βαρέλια.

Πηγή: newmoney.gr