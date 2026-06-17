Διεθνή προβολή για την Αγία Νάπα και την παραλία Nissi Beach

Σε μια "νέα διεθνή προβολή της Αγίας Νάπας και της εμβληματικής παραλίας Νησί – Nissi Beach, μέσα από πρόσφατα δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναδεικνύουν την περιοχή ως έναν από τους κορυφαίους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης και της Μεσογείου» αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγίας Νάπας.

Ειδικότερα, το Time Out κατέταξε την παραλία Nissi Beach στη δεύτερη θέση ανάμεσα στους δέκα καλύτερους παραλιακούς προορισμούς της Ευρώπης για το καλοκαίρι 2026, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της Αγίας Νάπας ως προορισμού που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ποιότητα, προσβασιμότητα και υψηλή τουριστική αξία.

Πρόσθετα, η Daily Mirror, ανέδειξε τη Nissi Beach σε πρόσφατο ταξιδιωτικό της αφιέρωμα για τις ευρωπαϊκές παραλίες με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί λόγο περηφάνειας για τον Δήμο και την τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και κίνητρο για τη συνέχιση της προσπάθειας με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια και αφοσίωση», αναφέρει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου

«Ο Δήμος Αγίας Νάπας», προσέθεσε, «παραμένει προσηλωμένος στη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της καθαριότητας και της ασφάλειας των παραλιών, καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος».

«Η διεθνής προβολή της Nissi Beach και της Αγίας Νάπας αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά. Η Αγία Νάπα συνεχίζει να ξεχωρίζει, να εμπνέει και να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κύπρο στο εξωτερικό. Ως Δήμος, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και όραμα, ώστε οι παραλίες μας και ο προορισμός μας να διατηρούνται στο υψηλότερο επίπεδο», προσθέτει ο Δήμαρχος.

ΚΥΠΕ - Σταύρος Χατζησάββας