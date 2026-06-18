Διαγραφή 3 μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών έχει διαγράψει 3 μέλη.

Πρόκειται για την Conotoxia Ltd , TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd και OBR Investments Ltd.

Επισημαίνεται ότι, η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του ΤΑΕ δεν σημαίνει απώλεια δικαιωμάτων καλυπτόμενων πελατών για αποζημίωση σε σχέση με επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, εφόσον θα συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με την σχετική Οδηγία, ούτε παρακωλύει την έναρξη διαδικασίας αποζημίωσης καλυπτόμενων πελατών.

Η διαγραφή από το ΤΑΕ διενεργήθηκε μετά και την απόφαση της ΕΚΚ να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) των εταιρειών Conotoxia Ltd , TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd και OBR Investments Ltd.