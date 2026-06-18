Επιτροπή Παιδείας με Μπάρο

Ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, προμηνύεται η νέα σύνθεση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Έχουμε και λέμε. Δύο βουλευτές του ΕΛΑΜ αναμένεται να δώσουν τον δικό τους τόνο, συνδέοντας, πιθανότατα, κάθε πρόβλημα της εκπαίδευσης με το μεταναστευτικό. Στην ίδια Επιτροπή και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, γνωστός για την ιδιαίτερη… «συμπάθεια» που τρέφει στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Προστίθεται και ο Δημήτρης Μπάρος, ολοκληρώνοντας μια σύνθεση που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας δεν θα είναι βαρετές.
ΑΓ