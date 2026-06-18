Επιτροπή Παιδείας με Μπάρο

Ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, προμηνύεται η νέα σύνθεση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Έχουμε και λέμε. Δύο βουλευτές του ΕΛΑΜ αναμένεται να δώσουν τον δικό τους τόνο, συνδέοντας, πιθανότατα, κάθε πρόβλημα της εκπαίδευσης με το μεταναστευτικό. Στην ίδια Επιτροπή και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, γνωστός για την ιδιαίτερη… «συμπάθεια» που τρέφει στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Προστίθεται και ο Δημήτρης Μπάρος, ολοκληρώνοντας μια σύνθεση που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας δεν θα είναι βαρετές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.