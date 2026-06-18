Τιμές πετρελαίου: Kάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μετά την υπογραφή της συμφωνίας

Κάτω από τα $80 το βαρέλι έπεσε η διεθνής τιμή του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σήμερα οι τιμές κυμαίνονται στο επίπεδο των αρχών Μαρτίου, πριν τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ τυγχάνει διαπραγμάτευσης αυτή την ώρα γύρω στα $77 το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 2,15%, εβδομαδιαία γύρω στο 14%, ενώ σε μηνιαία βάση βρίσκεται 30% χαμηλότερα. Η τιμή του αργού Μπρεντ βρίσκεται σε αντίστοιχα επίπεδα με τις 4 Μαρτίου 2026.

Αντίστοιχα, η τιμή του αμερικανικού WTI, βρίσκεται αυτή την ώρα στα $75 το βαρέλι, 2,5% κάτω σε ημερήσια βάση, σχεδόν 15% κάτω σε εβδομαδιαία βάση και φθηνότερο κατά 28% μηνιαία, σε τιμή αντίστοιχη με τις 2 Μαρτίου 2026.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF καταγράφει επίσης πτώση, κατά 4,4% ημερήσια, στα €40,11 ανά μεγαβατώρα. Σε εβδομαδιαία βάση μειώθηκε κατά 19% και σε μηνιαία κατά 22,5%.

Πηγή: ΚΥΠΕ