Συνεχίζεται η άνοδος τιμών σε αλλαντικά, κατεψυγμένα ψάρια, λάδι, καφέ

Συνεχίζεται η άνοδος της τιμής αρκετών προϊόντων, σε συνάρτηση και με τη συνεχιζόμενη αύξηση του πληθωρισμού που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία, με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τον Μάιο να καταγράφει σειρά προϊόντων με αυξημένες τιμές.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, που καταγράφει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα, από 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια, η μεγαλύτερη αύξηση, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε στην τιμή των αλλαντικών με 6,4% (+9,2% έναντι Μαΐου 2025), στα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά 6,3% (αν και μειωμένα κατά 15,3% έναντι Μαΐου 2025), στα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή κατά 6,1% (αν και μειωμένα κατά 10,9% έναντι Μαΐου 2025), στο λάδι κατά 5,8% (-0,2% έναντι Μαΐου 2025), στις κονσέρβες κρέατος κατά 5,4% (+7,3% έναντι Μαΐου 2025).

Αυξήσεις καταγράφονται, επίσης στην τιμή του κυπριακού καφέ κατά 5,1% (+5,8% έναντι Μαΐου 2025), των βρεφικών τροφών κατά +5,1% (+10,9% έναντι Μαΐου 2025), στα αυγά κατά 5% (+7,9% έναντι Μαΐου 2025), στο αλεύρι κατά 4,9% (+3,5% έναντι Μαΐου 2025), στα απορρυπαντικά ρούχων κατά 4,4% (+10,8% έναντι Μαΐου 2025), στα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά 4,1% (+5% έναντι Μαΐου 2025), στα αναψυκτικά κατά 3,8% (+6,2% έναντι Μαΐου 2025), στο χαρτί υγείας κατά 3,6% (+4,7% έναντι Μαΐου 2025) και στο γιαούρτι κατά 3,4% (+2,9% έναντι Μαΐου 2025).

Μειώσεις, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκαν τον Μάιο στα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά -24,3% (παρόλο που σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο είναι αυξημένα κατά 24,9% έναντι Μαΐου 2025), στα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά -6,8% (+6,9% έναντι Μαΐου 2025), στο φρέσκο κρέας κατά -1,6% (-7,6% έναντι Μαΐου 2025), στο κατεψυγμένο ψάρι κατά -1,3% (+7,1% έναντι Μαΐου 2025), στη ζάχαρη κατά -1,1% (+0,2% έναντι Μαΐου 2025).

Διαφορά 11,2% μεταξύ ακριβότερης και φτηνότερης υπεραγοράς στο e-kalathi

Όσον αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi», η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σημειώνει ότι από τα στοιχεία της πλατφόρμας φαίνεται η διακύμανση στον αριθμό των απόλυτα κοινών προϊόντων σε 7 μεγάλες υπεραγορές, τα οποία αυξήθηκαν σταδιακά από 228 στις 15/10/2025, σε 253 προϊόντα στις 15/6/2026.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η κατάταξη των εφτά υπεραγορών έχει διαφοροποιηθεί έναντι του προηγούμενου μήνα, και η διαφορά στην αξία του «καλαθιού των 253 απόλυτα κοινών προϊόντων» μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς «Φίλιππος» (€1.080,72) και της φθηνότερης υπεραγοράς «Σκλαβενίτης» (€972,10), ανήλθε στις 15/6/2026 στα €108,62 ή 11,2% για 253 προϊόντα, έναντι €119,70 ή 12% για 257 προϊόντα τον προηγούμενο μήνα.

Η Υπηρεσία καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Εξάλλου, η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ