Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας: Χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε κράτος, τι ζητά από την πολιτεία

«Αν σήμερα έχουμε κράτος και χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλεται σε αυτούς των οποίων οι αποταμιεύσεις ζωής χρησιμοποιήθηκαν για την διάσωση», υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ).

Σε ανοιχτή επιστολή του προς όλους τους πολιτικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους, καλεί «όλους οι οποίοι παρουσιάζονται ως ειδήμονες και κινδυνολογούν σε ότι αφορά προθέσεις αποζημίωσης αυτών που διέσωσαν το Κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το 2013, να ενημερώνονται καλύτερα πριν εκφράσουν, υποτίθεται, ενημερωμένες και εξειδικευμένες απόψεις».

«Οι κινδυνολόγοι να το θυμούνται πάντοτε πριν να μιλήσουν ή να γράψουν ή να διαρρεύσουν πληροφορίες οι οποίες αναπαράγονται κατά το δοκούν. Μη αποζημίωση σημαίνει Κρατική Ληστεία! Τίποτε λιγότερο», τονίζει.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «οι Κρατικοί ληστές δεν είναι μόνο αυτοί που συνετέλεσαν την ληστεία το 2013. Είναι και αυτοί που την συντηρούν μέχρι σήμερα και κινδυνολογούν εμποδίζοντας την απονομή δικαιοσύνης που δεν είναι άλλη από την αποζημίωση / επιστροφή των αποταμιεύσεων των πολιτών που χρησιμοποιήθηκαν από την Πολιτεία το 2013 για να διασωθεί το Κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Κύπρο»

«Δεκατρία χρόνια μετά από το έγκλημα του 2013, έχει εκταμιευθεί μόνο το 10% των «κλοπιμαίων» και αυτό μόνο σε φυσικά πρόσωπα και με οροφές. Λες και υπήρξαν αντίστοιχες οροφές όταν οι αποταμιεύσεις των πολιτών «απαλλοτριώνονταν» το 2013. Ακόμα και οι απαλλοτριώσεις τυγχάνουν αποζημίωσης!», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Καλούμε τους κατέχοντες εξουσία και τους ασκούντες επιρροή όπως είναι διπλά προσεκτικοί όταν αναφέρονται σε τέτοια θλιβερά θέματα, τις περισσότερες μάλιστα φορές χωρίς να είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Αναμένουμε άμεσο και ουσιαστικό χειρισμό του θέματος από την Πολιτεία», καταλήγει.