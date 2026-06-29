Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσε στις 25 Ιουνίου 2026, στις Βρυξέλλες, την τελευταία συνεδρία της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (Working Party on Combating Fraud – GAF), σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ουσιαστικού εξαμήνου εργασιών στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού λογιστηρίου, των εργασιών της Ομάδας Εργασίας προήδρευσε η κα Σταύρη Ττόφα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκών Πόρων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση μιας πρακτικής, ισορροπημένης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα ατζέντας για την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα στη συνεδρία προσέδωσε η παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), κ. Petr Klement, ο οποίος παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση της OLAF για το 2025. Η παρουσία του ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της OLAF, των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την καταπολέμηση της απάτης βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης.

Κατά τη συνεδρία παρουσιάστηκαν επίσης η Ειδική Έκθεση 18/2026 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της απάτης, η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF και η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ελεγκτή Διαδικαστικών Εγγυήσεων. Οι συζητήσεις ανέδειξαν την ανάγκη για πιο φιλόδοξες, μετρήσιμες και αποτελεσματικές στρατηγικές κατά της απάτης, τη σημασία της ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας της OLAF, την ποιότητα και διάρκεια των ερευνών, την προστασία των διαδικαστικών εγγυήσεων και τη συμπληρωματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Η τελευταία συνεδρία αποτέλεσε και ευκαιρία απολογισμού των εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η Κυπριακή Προεδρία προώθησε με συνέπεια τον φάκελο Pericles V, που αφορά το πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη για την περίοδο 2028–2034. Το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική εντολή διαπραγμάτευσης, θέτοντας στέρεη βάση για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία συνδιοργάνωσε με την OLAF δύο σημαντικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας: το ετήσιο συνέδριο για τις δαπάνες της ΕΕ στην Αγία Νάπα και την τεχνική συνάντηση για τα εργαλεία καταπολέμησης της απάτης στη Λεμεσό. Οι εκδηλώσεις αυτές συνέβαλαν στη μετάβαση από τη συζήτηση αρχών στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων, με έμφαση στη χρήση δεδομένων, ψηφιακών εργαλείων, τεχνητής νοημοσύνης, δεικτών κινδύνου και καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη αποτελεσματικών ελέγχων και ερευνών.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το οποίο έχει την ευθύνη της Γραμματείας του AFCOS Κύπρου, θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις ευρωπαϊκές εργασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της απάτης, καθώς και στην ενίσχυση των εθνικών μηχανισμών προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίας, η Κυπριακή Προεδρία παρέδωσε την Προεδρία της Ομάδας Εργασίας στην Ιρλανδία, στην οποία ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνέχιση των εργασιών.