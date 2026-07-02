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| Οικονομία

Νέα άνοδος των τιμών στην Κύπρο, άλλη η εικόνα στην ευρωζώνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

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Με πληθωρισμό 4% τον Ιούνιο, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις τιμών στην ευρωζώνη. Υψηλότερο ποσοστό κατέγραψαν μόνο η Λιθουανία με 5,5%, η Βουλγαρία με 5,3% και η Κροατία με 4,2%

Ο πληθωρισμός στην Κύπρο επιταχύνθηκε στο 4% τον Ιούνιο του 2026, από 3,5% τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Κύπρο αυ...

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