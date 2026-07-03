Υπουργός Εργασίας: Βασική προτεραιότητα η αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού θα παραμείνει βασική προτεραιότητα, γιατί από αυτήν εξαρτώνται η ανάπτυξη, οι ποιοτικές θέσεις εργασίας και η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, ανέφερε ο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούττα, στον χαιρετισμό σε εκδήλωση για την επίτευξη του στόχου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εκπαίδευση πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χιλιάδες πολίτες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιμες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, κυρίως, όμως, απέκτησαν περισσότερα εφόδια, για να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να διεκδικήσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

«Οι αλλαγές γύρω μας είναι γρήγορες και μεγάλες. Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, ο αυτοματισμός και οι νέες ανάγκες της οικονομίας αλλάζουν τον τρόπο, με τον οποίο εργαζόμαστε. Επηρεάζουν επαγγέλματα, επιχειρήσεις και ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Για αυτό και η διά βίου μάθηση δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκε ένας σαφής και φιλόδοξος στόχος που αφορούσε στην κατάρτιση 25.600 συμμετεχόντων σε προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και σε δεξιότητες που συνδέονται με την πράσινη και γαλάζια οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Συμπλήρωσε ότι η προσπάθεια αυτή δεν ήταν αποκομμένη από την ευρύτερη ευρωπαϊκή στόχευση. Εντάχθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και χρηματοδοτήθηκε από τον αντίστοιχο Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), «ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία που διαμόρφωσε η Ευρώπη, για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων μετά την πανδημία και να επιταχύνει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Η Κύπρος αξιοποίησε πλήρως αυτή την ευκαιρία για μια ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της».

«Η επιλογή των θεματικών δεν ήταν τυχαία. Οι ψηφιακές δεξιότητες, οι πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες και η επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς λέξεις της μόδας. Είναι ακριβώς οι τομείς όπου η οικονομία μας έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη και, ταυτόχρονα, τις μεγαλύτερες προοπτικές. Από την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών μέχρι τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοποίηση της θάλασσας, πρόκειται για δεξιότητες που ανοίγουν πραγματικές πόρτες στην αγορά εργασίας», επεσήμανε περαιτέρω.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, συνέχισε ο κ. Μουσιούττας, η Κυβέρνηση αξιοποίησε την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), «δύο φορείς με σημαντική προσφορά στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας ένα έργο μεγάλης κλίμακας και εθνικής σημασίας».

Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν ώστε να είναι ανοικτά και να μπορούν να απευθύνονται σε ευρύ φάσμα πληθυσμού. Κάλυψαν διαφορετικές ανάγκες, πρόσφεραν βασικές και πιο εξειδικευμένες γνώσεις και έδωσαν ευκαιρίες σε εργαζόμενους, ανέργους και πολίτες από διαφορετικά επαγγελματικά και κοινωνικά υπόβαθρα. Με αυτόν τον τρόπο, η κατάρτιση έγινε πιο κοντά στον πολίτη και πιο ουσιαστική για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ανέδειξε επίσης το γεγονός ότι η συμμετοχή στα προγράμματα ήταν εντελώς δωρεάν, με όλα τα έξοδα καλυμμένα, και η πρόσβαση έγινε απλή και σύγχρονη μέσα από την ψηφιακή πύλη της ΑνΑΔ, με τα προγράμματα να απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε αυτοαπασχολούμενους, αλλά και σε ανέργους.

«Σήμερα μπορούμε να πούμε με ικανοποίηση ότι ο στόχος όχι μόνο επιτεύχθηκε, αλλά ξεπεράστηκε, αφού καταρτίστηκαν μέχρι σήμερα πάνω από 28.700 συμπολίτες μας. Πίσω από αυτόν τον αριθμό βρίσκονται άνθρωποι που απέκτησαν χρήσιμες δεξιότητες, ενίσχυσαν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον. Αυτό είναι το πραγματικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Περισσότερες δυνατότητες για τους πολίτες και μια πιο ανθεκτική οικονομία για τη χώρα», τόνισε.

«Η σημερινή επιτυχία δεν είναι το τέλος της προσπάθειας. Είναι η βάση για να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια. Η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού θα παραμείνει βασική προτεραιότητα, γιατί από αυτήν εξαρτώνται η ανάπτυξη, οι ποιοτικές θέσεις εργασίας και η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας. Με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους μας μπορούμε να χτίσουμε μια οικονομία πιο σύγχρονη, πιο παραγωγική και πιο έτοιμη για το μέλλον», ανέφερε κλείνοντας.

Προσέθεσε ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν μέσα από αυτό το έργο αποτελούν παρακαταθήκη, δείχνοντας ότι, όταν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και στενή συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, των φορέων κατάρτισης και των κοινωνικών εταίρων, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει στόχους μεγάλης κλίμακας. «Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε αυτή την παρακαταθήκη, ώστε η διά βίου μάθηση να γίνει μια σταθερή, διαρκής δυνατότητα για κάθε εργαζόμενο και κάθε άνεργο στον τόπο μας, και όχι μια ευκαιρία που εμφανίζεται περιστασιακά», σημείωσε.

«Άλλωστε, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων συνδέεται άρρηκτα με όλες τις μεγάλες προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Με την ενίσχυση της απασχόλησης, με την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου, με την προσπάθειά μας να μειώσουμε τις ανισότητες και να δώσουμε σε κάθε πολίτη τα εργαλεία για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μια χώρα δεν είναι ισχυρή μόνο όταν έχει υγιείς δείκτες, αλλά κυρίως όταν οι άνθρωποί της έχουν τις γνώσεις, την αυτοπεποίθηση και τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη σημαντική επιτυχία», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ