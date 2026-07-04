Η Κύπρος βασική αγορά για τη Wizz Air

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις πιο δυναμικές αεροπορικές αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, το ζήτημα των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων απασχολεί όλο και περισσότερο τους ταξιδιώτες. Ο Andras Szabo, Υπεύθυνος Δικτύου της Wizz Air, μιλά στον «Π» για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς, εξηγεί γιατί η εταιρεία θεωρεί την Κύπρο στρατηγικής σημασίας προορισμό, αναφέρεται στα σχέδια ανάπτυξης της Wizz Air και σχολιάζει το ζήτημα των τιμών.

Η αεροπορική βιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει γεωπολιτική αβεβαιότητα, πληθωριστικές πιέσεις και μεταβαλλόμενη ταξιδιωτική ζήτηση. Πώς θα περιγράφατε τη σημερινή κατάσταση της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Wizz Air;

Η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά παραμένει ανθεκτική, με τη ζήτηση για ταξίδια να διατηρείται ισχυρή στις περισσότερες αγορές. Ωστόσο, ο κλάδος λειτουργεί σε ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, πληθωριστικές πιέσεις, περιορισμούς στον εναέριο χώρο και συνεχιζόμενες προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζουν τις παραδόσεις αεροσκαφών και τη συντήρηση σε ολόκληρο τον τομέα.

Για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, η βασική πρόκληση είναι η διατήρηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κόστους, παραμένοντας παράλληλα αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Σε αυτό το σημείο το επιχειρηματικό μοντέλο και η πειθαρχημένη προσέγγιση της Wizz Air προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις και αξιολογούμε τις πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας, συνεργαζόμενοι στενά με τις αρμόδιες αρχές και τους εταίρους της αεροπορικής βιομηχανίας. Οι ομάδες μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην ταχεία προσαρμογή όταν οι συνθήκες το απαιτούν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιβάτες ενημερώνονται με σαφή και διαφανή τρόπο.

Καύσιμα και ναύλα

Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών. Πώς διαχειρίζεται η Wizz Air τη μεταβλητότητα του κόστους καυσίμων και σε ποιο βαθμό η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) επηρεάζει την τιμολογιακή και λειτουργική σας στρατηγική;

Τα καύσιμα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία κόστους για κάθε αεροπορική εταιρεία, γι’ αυτό και η αποτελεσματική διαχείριση της μεταβλητότητας είναι κρίσιμης σημασίας. Στη Wizz Air ακολουθούμε μια πειθαρχημένη και προληπτική προσέγγιση μέσω ενός συνδυασμού στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου, λειτουργικής αποδοτικότητας και εκσυγχρονισμού του στόλου μας.

Η στρατηγική μας για τα καύσιμα προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος και μειώνει την έκθεσή μας στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητές μας και να προσφέρουμε ανταγωνιστικούς ναύλους ακόμη και σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον σύγχρονο στόλο μας, ο οποίος είναι ένας από τους νεότερους στην Ευρώπη και παρουσιάζει τις χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά επιβατοχιλιόμετρο. Διαθέτουμε σχεδόν 270 αεροσκάφη και το Airbus A321neo, το οποίο αποτελεί τα τρία τέταρτα του στόλου μας, καταναλώνει περίπου 20% λιγότερα καύσιμα ανά θέση σε σύγκριση με τα αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς, μειώνοντας τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και τις εκπομπές.

Παρότι οι τιμές των καυσίμων θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον κλάδο, ο συνδυασμός συνετής αντιστάθμισης κινδύνου, λειτουργικής πειθαρχίας και αποδοτικού στόλου μάς επιτρέπει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις διακυμάνσεις της αγοράς. Προτεραιότητά μας παραμένει η διατήρηση αξιόπιστων λειτουργιών, προσιτών ναύλων και υψηλής αξίας για τους επιβάτες μας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.

Οι αεροπορικοί ναύλοι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Πιστεύετε ότι οι τιμές έχουν πλέον σταθεροποιηθεί ή οι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν νέες αυξήσεις λόγω καυσίμων, αεροδρομιακών χρεώσεων και λειτουργικών εξόδων;

Παρότι ο κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις κόστους από τα καύσιμα, τις χρεώσεις των αεροδρομίων και τον πληθωρισμό, η προτεραιότητά μας στη Wizz Air παραμένει η διατήρηση των ναύλων όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

Χάρη στο αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο, την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και τον σύγχρονο στόλο μας, βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση ώστε να προσφέρουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς ναύλους ακόμη και σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Οι τιμές των εισιτηρίων θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, ωστόσο δεν θεωρούμε ότι η αύξηση του κόστους θα πρέπει αυτομάτως να μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερους ναύλους. Η στρατηγική μας βασίζεται στην τόνωση της ζήτησης μέσω χαμηλών τιμών και στη διαρκή προσφορά της καλύτερης δυνατής αξίας προς τους πελάτες μας. Οι χαμηλοί ναύλοι σημαίνουν περισσότερους επιβάτες, υψηλότερη πληρότητα και περισσότερες εμπορικά βιώσιμες πτήσεις.

Η Wizz Air έχει χτίσει το μοντέλο της γύρω από τα οικονομικά ταξίδια. Πώς ισορροπείτε σήμερα μεταξύ ανταγωνιστικών ναύλων και κερδοφορίας;

Η διατήρηση χαμηλών ναύλων και η προστασία της κερδοφορίας συμβαδίζουν στη Wizz Air. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στην αποδοτικότητα, από τη λειτουργία ενός από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη μέχρι τη μέγιστη αξιοποίηση των αεροσκαφών και τη διατήρηση μιας αυστηρής δομής κόστους.

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, διατηρώντας παράλληλα το κόστος υπό έλεγχο. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε ανταγωνιστικούς ναύλους στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση.

Ο στόχος μας είναι απλός: να προσφέρουμε προσιτά ταξίδια χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργική αριστεία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η Κύπρος

Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αεροπορική αγορά, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πόσο σημαντική είναι στρατηγικά η κυπριακή αγορά για τη Wizz Air και ποιον ρόλο βλέπετε να διαδραματίζει στα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας;

Η Κύπρος αποτελεί μια πολύ σημαντική και διαχρονική αγορά για τη Wizz Air. Είμαστε περήφανοι που εξυπηρετούμε ένα εκτεταμένο και διαφοροποιημένο δίκτυο δρομολογίων από και προς την Κύπρο, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Η Wizz Air αναπτύσσει διαρκώς το δίκτυο δρομολογίων προς την Κύπρο, ενισχύοντας τον τουρισμό μέσω ενός μεγάλου αριθμού συνδέσεων που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία και κατά τις ενδιάμεσες και χαμηλές περιόδους.

Παράλληλα, εξυπηρετούμε όλο και περισσότερα δρομολόγια πολλαπλών σκοπών, διευκολύνοντας επαγγελματικά ταξίδια, ταξίδια αναψυχής μικρής διάρκειας και οικογενειακές μετακινήσεις προς όφελος των Κυπρίων επιβατών.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πρόσφατη έναρξη των δρομολογίων Λάρνακα-Βαρκελώνη και Λάρνακα-Μαδρίτη, καθώς και για την επαναφορά της σύνδεσης Λάρνακα-Αθήνα από τον Αύγουστο.

Έχουμε αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες με το αεροδρόμιο και τους φορείς του τουρισμού, οι οποίες έχουν στηρίξει την ανάπτυξή μας και επέτρεψαν την έναρξη νέων δρομολογίων.

Συνεχίζουμε να βλέπουμε σημαντικές προοπτικές στην κυπριακή αγορά και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, στην ανταπόκριση στις ανάγκες των επιβατών και στην παροχή προσιτών ταξιδιωτικών επιλογών σε ολόκληρο το νησί.

Η Λάρνακα έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες βάσεις της Wizz Air στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω επέκταση της παρουσίας σας στην Κύπρο;

Βεβαίως. Η Κύπρος παραμένει βασική αγορά για τη Wizz Air. Αξιολογούμε συνεχώς ευκαιρίες για την ανάπτυξη του δικτύου μας, την αύξηση των συχνοτήτων σε δρομολόγια με υψηλή ζήτηση και την περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας από και προς την Κύπρο.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε επεκτείνει σταθερά την παρουσία μας στην αγορά και παραμένουμε προσηλωμένοι σε επενδύσεις όπου διαπιστώνουμε ισχυρή ζήτηση από τους πελάτες μας.

Παρότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις πριν αυτές γίνουν επίσημες, η Κύπρος θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της Wizz Air.

Πώς διαφοροποιείται η Wizz Air από τις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες και τους ανταγωνιστές χαμηλού κόστους;

Η Wizz Air διαφοροποιείται μέσα από έναν συνδυασμό εξαιρετικά χαμηλών ναύλων, σύγχρονου και νεαρού στόλου και ισχυρής προσήλωσης στην εξυπηρέτηση πελατών και στη ζήτηση της αγοράς.

Οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν συνήθως παλαιότερα αεροσκάφη και αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Η Wizz Air πετά με Airbus A321neo, τα οποία καταναλώνουν περίπου 20% λιγότερα καύσιμα ανά επιβάτη σε σχέση με τα αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε χαμηλότερους ναύλους και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Το 2025 μεταφέραμε 68,6 εκατομμύρια επιβάτες και πραγματοποιήσαμε σχεδόν 335.000 προγραμματισμένες πτήσεις. Για το 2026, στόχος μας είναι τα 80 εκατομμύρια επιβάτες, υποστηριζόμενοι από ένα δίκτυο που μπορεί να λειτουργεί έως και 1.200 πτήσεις ημερησίως κατά τις περιόδους αιχμής.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου μας, έχουμε εισαγάγει μια σειρά καινοτομιών που βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα το μοντέλο υπερ-χαμηλού κόστους. Η συνολική ικανοποίηση των πελατών ξεπερνά πλέον το 77%, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση, χάρη σε νέες υπηρεσίες όπως οι Wizz Class, Wizz Link, in-seat ordering και Disruption Assistance.

Κατά τη λήψη αποφάσεων για νέα δρομολόγια, εξετάζουμε προσεκτικά πού θέλουν να ταξιδέψουν οι επιβάτες και πού μπορούμε να προσφέρουμε προσιτή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Διατηρούμε επίσης συνεχή συνεργασία και διάλογο με αεροδρόμια και τοπικούς φορείς, ώστε να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες σύνδεσης.

Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να ανταγωνιστούμε, αλλά να ενισχύσουμε τη ζήτηση για ταξίδια, καθιστώντας τις αερομεταφορές προσιτές σε περισσότερους ανθρώπους και συνδέοντας αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.