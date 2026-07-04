«Κράτος Μαφία»: Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο Μυλωνόπουλος

Δεν θα είναι μέλος τελικά της ομάδας των ποινικών ανακριτών ο Ελλαδίτης Χρίστος Μυλωνόπουλος, αφού μετά τις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν παραιτήθηκε, χθες το απόγευμα, από τον διορισμό του. Μετά την ξαφνική αυτή εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό, αν δηλαδή ο κ. Μυλωνόπουλος θα αντικατασταθεί από άλλον νομικό ή όχι, ή η ομάδα των ποινικών ανακριτών θα μείνει πλέον τετραμελής, ούτως ώστε να μπορέσει και η υπόλοιπη ομάδα να αρχίσει το έργο της.

Της παραίτησης Μυλωνόπουλου προηγήθηκαν χθες νέες αντιδράσεις, με κόμματα και νομικούς να εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις αλλά και δυσπιστία για την επιλογή του Υπουργικού Συμβουλίου να τον διορίσει, τη στιγμή μάλιστα που γνώριζε, από δική του ενημέρωση, ότι είχε προηγούμενη επαγγελματική εμπλοκή στην υπόθεση της Focus, που αποτελεί και μιαν από τις σημαντικότερες υποθέσεις που θα ερευνηθούν.

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Π», διαφαίνεται να ξεκαθαρίζει ότι οι ποινικοί ανακριτές θα έχουν ρόλο καθοδήγησης των ερευνών ως προς το αστυνομικό τους σκέλος, ενώ σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα που αφορούν διαδικασίες που σχετίζονται με τον «δημόσιο κατήγορο» θα απευθύνονται στο Εισαγγελικό Συμβούλιο. Άρα, με τη διευθέτηση αυτή, προκύπτει ότι από πλευράς Υπουργικού δεν υπάρχει - τουλάχιστον στην παρούσα φάση - πρόθεση για διορισμό και δημόσιου κατήγορου, ανάγκη την οποία υποδεικνύουν πολλοί νομικοί.

«Καμία σύγκρουση»

Νωρίτερα, πάντως, χθες, η κυβέρνηση υπεραμύνθηκε του διορισμού Μυλωνόπουλου υποστηρίζοντας, δια του αναπληρωτή εκπροσώπου της, Γιάννη Αντωνίου, ότι «δεν προκύπτει καμία σύγκρουση συμφερόντων στην ανακριτική ομάδα» και ότι «έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστούν η αμεροληψία και η αξιοπιστία της έρευνας».

Σε σχέση με το επίμαχο θέμα της συμμετοχής του Μυλωνόπουλου, ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι ο ίδιος γνωστοποίησε από την αρχή τη σχέση του με τη Focus, γεγονός που, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, αποδεικνύει διαφάνεια και καλή πίστη. Ανεξαρτήτως αυτού, εξήγησε, ο επικεφαλής της πενταμελούς ομάδας των ποινικών ανακριτών έκρινε ότι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σκιά ή αμφιβολία, ο κ. Μυλωνόπουλος θα έπρεπε να εξαιρεθεί από το μέρος της έρευνας που αφορά τη Focus, κάτι που έγινε. Ο κ. Αντωνίου τόνισε ακόμη, ότι η αρμοδιότητα για πιθανές ποινικές διώξεις ανήκει στη Νομική Υπηρεσία και υπογράμμισε πως η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στην αρχή ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Νέα αντίδραση ΑΚΕΛ

Οι εξηγήσεις, πάντως, της κυβέρνησης δεν φαίνεται να έπεισαν. Το ΑΚΕΛ επανήλθε στο θέμα και με δήλωση του μέλους της γραμματείας του, Άριστου Δαμιανού, διαμηνύει ότι δεν θα ανεχθεί κανένα κουκούλωμα στην υπόθεση. «Η επιμονή των διορισμένων από τον κ. Αναστασιάδη, πρώην υπουργών του, να παραμένουν στις θέσεις του γενικού και βοηθού γενικού εισαγγελέα και η λεγόμενη αυτοεξαίρεσή τους, έχει βραχυκυκλώσει την ποινική έρευνα», αναφέρει το ΑΚΕΛ, προσθέτοντας πως και «ο διορισμός πέντε ποινικών ανακριτών, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον έχουν προφανή σύγκρουση συμφερόντων, αφήνει εκτεθειμένη την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που τους επέλεξε, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πρόκειται για έγκριτους νομικούς». Το ΑΚΕΛ καταλήγει πως «ανησυχεί ότι τα πολύ σοβαρά ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα οποία θέτουν στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας τον επίτιμο πρόεδρο του ΔΗΣΥ, κ. Νίκο Αναστασιάδη, κινδυνεύουν με κουκούλωμα» και διαμηνύει πως «όσοι απεργάζονται τέτοια σενάρια θα βρουν τόσο το ΑΚΕΛ όσο και την κοινωνία απέναντί τους».

«Πρέπει να διοριστεί κατήγορος»

Ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης, υποστήριξε ότι είναι αναγκαίος ο άμεσος διορισμός ανεξάρτητου ιδιώτη κατήγορου ή εισαγγελέα, ώστε να μπορεί να κατευθύνει το έργο των ποινικών ανακριτών που διερευνούν τα πιθανά αδικήματα τα οποία προκύπτουν από την υπόθεση «Κράτος Μαφία». Όπως εξήγησε, η ανακριτική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται μόνο με τον διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, αλλά απαιτεί και ανεξάρτητο κατήγορο, ο οποίος θα αξιολογεί τα ευρήματα, θα καθοδηγεί την έρευνα και θα διασφαλίζει ότι η υπόθεση θα μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ακόμη ότι, λόγω της αυτοεξαίρεσης του γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα, δεν υπάρχει σήμερα αρμόδιο πρόσωπο να παρέχει τις αναγκαίες νομικές κατευθύνσεις στους ανακριτές. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι ο διορισμός ανεξάρτητου κατήγορου πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή ακόμη και η ανάγκη επανάληψης της έρευνας, εάν προκύψουν ελλείψεις κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.