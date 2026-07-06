Αγορές 2026: Οι μεγάλοι κερδισμένοι και χαμένοι του δεύτερου τριμήνου

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα μείνει στην Iστορία ως μία από τις πιο αντιφατικές περιόδους των τελευταίων ετών για τις διεθνείς αγορές. Στην επιφάνεια, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν εντυπωσιακές αποδόσεις, με τη Wall Street να σημειώνει το ισχυρότερο τρίμηνό της από την περίοδο της πανδημίας και τις ευρωπαϊκές μετοχές να επιστρέφουν σε πολυετή υψηλά. Πίσω όμως από το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ράλι κρύβεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα στις υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων.

Το πετρέλαιο έχασε σχεδόν όλο το γεωπολιτικό premium που είχε αποκτήσει στη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο χρυσός πραγματοποίησε τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοσή του εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και το Bitcoin απέτυχε να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο, επιστρέφοντας σε έντονα πτωτική τροχιά.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τρίμηνο που δεν χαρακτηρίστηκε από γενικευμένη αισιοδοξία, αλλά από έντονη επιλεκτικότητα. Οι επενδυτές αντάμειψαν συγκεκριμένους κλάδους και εταιρείες, ενώ εγκατέλειψαν άλλες επενδυτικές επιλογές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αυτονόητες.

Η Wall Street ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Οι αμερικανικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε το τρίμηνο με άνοδο περίπου 14%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα του Nasdaq, ο οποίος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 20%, επιβεβαιώνοντας ότι ο τεχνολογικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αγοράς.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Dow Jones, με διψήφια κέρδη που τον οδηγούν στην καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή του από τα τέλη του 2022.

Στην Ευρώπη η εικόνα ήταν εξίσου θετική. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε κοντά σε ιστορικά υψηλά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος πραγματοποίησε το καλύτερο τρίμηνό του από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται σε εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή ημιαγωγών, εξοπλισμού και υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η AI παρέμεινε οδηγός, αλλά όχι για όλους

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των χρηματιστηρίων, το δεύτερο τρίμηνο σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Το αφήγημα της AI εξακολουθεί να κυριαρχεί στις αγορές, όμως πλέον οι επενδυτές δεν αντιμετωπίζουν όλες τις εταιρείες του κλάδου με τον ίδιο τρόπο. Η αγορά άρχισε να ξεχωρίζει όσους διαθέτουν άμεσα εμπορεύσιμα προϊόντα και κρίσιμες υποδομές από εκείνους που πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις χωρίς ακόμη να έχουν αποδείξει την απόδοσή τους.

Αυτή η διαφοροποίηση αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στις λεγόμενες Magnificent 7. Οι επτά τεχνολογικοί κολοσσοί έχασαν συνολικά περίπου 2,3 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μόνο μέσα στον Ιούνιο, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για το πότε θα αρχίσουν να αποδίδουν οι δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων σε data centers και υποδομές AI.

Μεγάλες πιέσεις δέχθηκαν η Microsoft, η Apple, η Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, ενώ αντίθετα οι κατασκευαστές ημιαγωγών συνέχισαν να προσελκύουν κεφάλαια. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένα chips και μνήμες υψηλών επιδόσεων διατήρησε ισχυρό το ενδιαφέρον για τον κλάδο, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να πιστεύει στην ανάπτυξη της AI, αλλά πλέον επενδύει με πολύ μεγαλύτερη επιλεκτικότητα.

Το πετρέλαιο έχασε όλο το γεωπολιτικό πλεονέκτημα

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στην αγορά ενέργειας.

Το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε με φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις ανησυχίες για ενδεχόμενη διαταραχή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν προσωρινά, όμως η αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και η διατήρηση των ενεργειακών ροών οδήγησαν σε εντυπωσιακή αναστροφή.

Το Brent υποχώρησε έντονα, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες πτώσεις των τελευταίων ετών. Μέσα σε λίγες εβδομάδες εξαφανίστηκε σχεδόν ολόκληρο το γεωπολιτικό premium που είχε ενσωματώσει η αγορά.

Παρά τη σημαντική διόρθωση, αρκετοί αναλυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι οι αγορές ίσως εμφανίζονται υπερβολικά αισιόδοξες ως προς τη διάρκεια της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να μεταβάλει εκ νέου το σκηνικό.

Ο χρυσός έχασε τον ρόλο του ασφαλούς καταφυγίου

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη αποτέλεσε η πορεία του χρυσού.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το πολύτιμο μέταλλο δεν κατάφερε να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια. Αντίθετα, κατέγραψε διψήφιες απώλειες, πραγματοποιώντας τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοσή του από το 2013.

Ο βασικός λόγος ήταν η μεταβολή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγορά άρχισε να προεξοφλεί ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στηρίζοντας παράλληλα το δολάριο και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο χρυσός έχασε μέρος της ελκυστικότητάς του, καθώς οι επενδυτές προτίμησαν να αυξήσουν την έκθεσή τους στις μετοχές και ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο.

Το Bitcoin βρέθηκε ξανά σε αμφισβήτηση

Το δεύτερο τρίμηνο δεν ήταν ευνοϊκό ούτε για τα κρυπτονομίσματα.

Το Bitcoin δεν κατάφερε να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχε κινηθεί νωρίτερα μέσα στο έτος και βρέθηκε εκ νέου σε πτωτική τροχιά, χάνοντας σημαντικό μέρος των κερδών του.

Οι εκροές από τα αμερικανικά spot ETFs, η υποχώρηση της ζήτησης στη φυσική αγορά, η συγκρατημένη δραστηριότητα στα παράγωγα και η ενίσχυση του δολαρίου δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τεχνική εικόνα της αγοράς παραμένει εύθραυστη, καθώς η αδυναμία υπέρβασης σημαντικών τεχνικών επιπέδων δείχνει ότι προς το παρόν οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να ρευστοποιούν παρά να αναλαμβάνουν νέο ρίσκο.

Οι αγορές μπαίνουν σε νέα φάση

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 απέδειξε ότι οι αγορές εισέρχονται σε μια περίοδο πολύ μεγαλύτερης διαφοροποίησης. Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, όμως πλέον δεν αρκεί μια εταιρεία να συμμετέχει στο οικοσύστημα της AI για να προσελκύει αυτόματα κεφάλαια.

Ταυτόχρονα, η πτώση του πετρελαίου, του χρυσού και του Bitcoin δείχνει ότι οι επενδυτές εγκαταλείπουν σταδιακά τις αμυντικές επιλογές και αναζητούν αποδόσεις εκεί όπου βλέπουν ισχυρότερες προοπτικές κερδοφορίας.

Το ερώτημα που θα απαντηθεί στο τρίτο τρίμηνο είναι αν αυτή η επιλεκτική αισιοδοξία μπορεί να διατηρηθεί. Τα εταιρικά αποτελέσματα, οι αποφάσεις της Fed, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η γεωπολιτική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αναμένεται να καθορίσουν αν το εντυπωσιακό ράλι των μετοχών θα έχει συνέχεια ή αν οι αγορές θα χρειαστούν μια περίοδο αναπροσαρμογής μετά από ένα από τα πιο έντονα τρίμηνα των τελευταίων ετών.

Πηγή: newmoney.gr