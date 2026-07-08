Προειδοποίηση ΣΕΚ για αυξημένους κινδύνους θερμικής καταπόνησης στους χώρους εργασίας

Την ανάγκη αυστηρής και ουσιαστικής εφαρμογής όλων των μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά τη θερινή περίοδο στην Κύπρο, υπογραμμίζει η ΣΕΚ, προειδοποιώντας ότι η έκθεση σε συνθήκες έντονης ζέστης αποτελεί σοβαρό επαγγελματικό κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει ακόμη και την ανθρώπινη ζωή.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η συντεχνία επισημαίνει ότι η θερμική καταπόνηση δεν αποτελεί απλώς μια δυσάρεστη κατάσταση για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με αυξημένη θερμική επιβάρυνση, αλλά έναν πραγματικό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, σημειώνει η ΣΕΚ, είναι οι εργαζόμενοι σε εργοτάξια, γεωργικές εργασίες, λιμάνια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά όταν συνδυάζονται παράγοντες όπως η έντονη σωματική προσπάθεια, η αυξημένη υγρασία και η παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Όπως αναφέρει, η αδυναμία του ανθρώπινου οργανισμού να ρυθμίσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση, μυϊκές κράμπες, ζάλη, λιποθυμικά επεισόδια και θερμοπληξία, καταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποβούν επικίνδυνες ακόμη και για τη ζωή των εργαζομένων.

Η ΣΕΚ σημειώνει ότι «η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των εργοδοτών, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να αξιολογούν έγκαιρα τους κινδύνους και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα πριν δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες».

Μεταξύ των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται, σύμφωνα με τη ΣΕΚ, περιλαμβάνονται η προσαρμογή των ωραρίων εργασίας στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, η παροχή συχνών διαλειμμάτων, η διασφάλιση πρόσβασης σε δροσερό πόσιμο νερό, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων χώρων σκίασης και ανάπαυσης.

Η συντεχνία καλεί τους εργοδότες «να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση», υπογραμμίζοντας ότι «η συμμόρφωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τυπική διοικητική υποχρέωση, αλλά ως ουσιαστικό μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

«Ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου οι καλοκαιρινές συνθήκες χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ηλιοφάνεια, η πρόληψη», αναφέρει η ΣΕΚ, «πρέπει να είναι οργανωμένη και συστηματική και όχι να ενεργοποιείται μόνο μετά την εμφάνιση προβλημάτων».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΚ υπενθυμίζει ότι βάσει της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία, οι εργοδότες οφείλουν να αξιολογούν τους κινδύνους, να παρακολουθούν τις θερμοκρασίες, την υγρασία και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και να λαμβάνουν πρακτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους ίδιους τους εργαζομένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα θερμικής καταπόνησης και να ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους σε περίπτωση που αισθανθούν αδυναμία, ζάλη, έντονη δίψα, πονοκέφαλο ή ασυνήθιστη κόπωση.

Η ΣΕΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας, στέλνοντας το μήνυμα πως «κανένας μισθός, κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία παραγωγική ανάγκη δεν μπορεί να τίθεται πάνω από την ανθρώπινη ζωή».

Υπογραμμίζει επίσης ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εργάζεται σε ασφαλείς συνθήκες και να επιστρέφει υγιής στο σπίτι του.

Πηγή: ΚΥΠΕ