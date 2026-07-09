Ανέβηκαν τον λόφο του Προεδρικού ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι – Ενημέρωση για Κυπριακό από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Τα ευρωτουρκικά και η διασύνδεσή τους με τις εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το πρωί οι Πρόεδροι των τριών κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλή, ΕΔΕΚ, Κίνημα Οικολόγων και ΔΗΠΑ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος τους ενημέρωσε για τα θέματα αυτά.

Μετά τη συνάντηση, για την οποία όλοι τους ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου είπε ότι έχουν συνδεθεί οι εξελίξεις στο Κυπριακό με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τόνισε στον ΠτΔ την αναγκαιότητα να υπάρξουν απτά παραδείγματα από πλευράς Τουρκίας για τις δεσμεύσεις της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και έναντι της ΕΕ.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε ότι μόνο και μόνο με την παρουσία τους σε συνομιλίες, είναι αρκετό για ν’ ανοίξουν τα ευρωτουρκικά θέματα. Θα πρέπει πρώτα να υπάρξει συμμόρφωση της Τουρκίας και ακολούθως να υπάρξουν οποιεσδήποτε συζητήσεις στα ευρωτουρκικά», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι απώτερος σκοπός εάν συνεχίσει αυτή η διαδικασία, είναι να είναι μια διαδικασία ουσίας. Φαίνεται ότι στο τέλος της ημέρας τα ΜΟΕ δεν έχουν εξυπηρετήσει κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, πρόσθεσε. Και να είναι αντιληπτό προς όλους ότι οι επιδιώξεις της Τουρκίας στο να πάρει οτιδήποτε περαιτέρω, περνούν πάντα μέσω των ευρωτουρκικών σχέσεων, συνέχισε.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα δηλώνει την ετοιμότητά της να προσέλθει ανά πάσα στιγμή με καλή βούληση, πάντα είμαστε έτοιμοι». Από και και πέρα, συνέχισε, αντιλαμβάνεστε ότι αρκετά θέματα αφορούν την ίδια την Τουρκία και αν αυτή προχωρήσει με τις κατάλληλες ενέργειες, εμείς και πάλι θα είμαστε έτοιμοι να εξελίξουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν χαρακτήρισε άκρως ενδιαφέρουσα την περίοδο που διανύουμε κατά την οποία διαπιστώνεται και καταγράφεται κινητικότητα στο Κυπριακό, τόσο σε επίπεδο ΗΕ, όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Πρόεδρος, είπε, έχει στείλει εδώ και αρκετό καιρό το μήνυμα ότι η πλευρά μας είναι έτοιμη για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. «Είμαστε έτοιμοι με την ίδια καλή θέληση να μπούμε σε μια διαδικασία που να οδηγεί στην επίλυση του Κυπριακού», σημείωσε. Αυτό βέβαια, συνέχισε, δεν εξαρτάται από εμάς, κατά κύριο λόγο εξαρτάται από την Τουρκία, τις προθέσεις αλλά και τις πολιτικές της. «Στην πολιτική και στη ζωή τα πάντα ρει», ανέφερε.

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι έθεσε κάποια ερωτήματα και πήρε απαντήσεις όσον αφορά τις εξελίξεις. Τώρα θ’ αναμένουμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά το ευρωτουρκικό επίπεδο γιατί είναι λογικό κάποιος ν’ αναμένει ότι η Τουρκία, η οποία θέλει ν’ αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την ΕΕ, δεν μπορεί να το κάνει κατά το δοκούν, είπε. «Θα πρέπει δηλαδή να επιδείξει στην πράξη ότι έχει πρόθεση, τη διάθεση να υλοποιήσει και τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις, αλλά και να συμπεριφερθεί με έναν τέτοιο τρόπο που θα επιτρέψει στην ΕΕ να δώσει», πρόσθεσε.

Αν για παράδειγμα όμως, συνέχισε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, η Τουρκία συνεχίζει να εμμένει στις δικές της άκρως απαράδεκτες θέσεις, δεν μπορεί να προσβλέπει σε αναβάθμιση των σχέσεων και στην επίτευξη των δικών της στόχων.

Από την άλλη πλευρά, δήλωσε ο κ. Καρογιάν, η κ. Ολγκίν δραστηριοποιείται ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, επισημαίνοντας ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, θα έρθει στην Κύπρο «κι ελπίζουμε οι εξελίξεις να είναι τέτοιες, που να επιτρέψουν στον ΓΓ να συγκαλέσει την πενταμερή και μακάρι να είναι η απαρχή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την τελική επίλυση του Κυπριακού».

Πηγή: ΚΥΠΕ