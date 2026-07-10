Μιχάλης Δαμιανός: Φιλοδοξούμε να γίνουμε εξαγωγείς ενέργειας

Τη φιλοδοξία της Κύπρου να εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο εξαγωγέα ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός.

Μιλώντας στο πάνελ με τίτλο «The potential of Southeast Europe and the eastern Mediterranean as dynamic energy hubs» της δεύτερης μέρας του 30th Annual Government Roundtable που διοργανώνει ο Economist, ο κ. Δαμιανός παρουσίασε την πρόοδο των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, όπως οι Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies και ENI, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες εξαγωγές κυπριακού φυσικού αερίου αναμένονται τα επόμενα χρόνια μέσω των εγκαταστάσεων υγροποίησης της Αιγύπτου και στη συνέχεια προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

«Ετοιμαζόμαστε για το 2028, όπου το φυσικό μας αέριο θα κινείται προς την Αίγυπτο για υγροποίηση. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε εξαγωγείς ενέργειας από τα δικά μας αποθέματα», ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση με Ελλάδα και Ισραήλ, τονίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει την Κύπρο να εξάγει ρεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αξιοποιήσει το ηλιακό της δυναμικό.

Ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε στον ρόλο του East Mediterranean Gas Forum και της συνεργασίας «3+1» μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών ως σημαντικών μηχανισμών για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πρωτοβουλίες όπως το σχήμα 3+1 το East Med Gas Forum και ο Κάθετος Διάδρομος αλλάζουν τα δεδομένα και την ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

«Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος γίνεται κέντρο σταθερότητας και δουλεύουμε μαζί, δημιουργούμε πλατφόρμες συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους, βασιζόμενοι στους διεθνείς κανόνες, και δεν εξαιρούμε καμία χώρα. Αυτός που εξαιρείται είναι οι ριζοσπαστικές συμπεριφορές, αυτοί που σκέφτονται με σκεπτικό μηδενικού αθροίσματος. Θέλουμε ευημερία στην περιοχή. Η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στη νέα αυτή ενεργειακή αρχιτεκτονική που προωθούμε. Η ενέργεια μπορεί να είναι μια γέφυρα για την περιοχή», σημείωσε.

Έκανε, παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου λέγοντας ότι φυσικό αέριο από την Κύπρο και το Ισραήλ που θα πηγαίνει στην Αίγυπτο και μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, θα φτάνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. «Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα project που μετασχηματίζει τον τρόπο που συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια είναι και πάλι ο λόγος για τη διατλαντική συνεργασία», συμπλήρωσε ο Έλληνας Υπουργός.

Μιλώντας στο πάνελ, η Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Iva Petrova, χαρακτήρισε μεγάλης αξίας για την Ευρώπη τον Κάθετο Διάδρομο και αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες της χώρας της να μετεξελιχθεί περαιτέρω σε χώρα διαμετακόμισης ενέργειας, καθώς και στην ισχυρή θέση που κατέχει στην αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας, Dorin Junghietu δήλωσε πως «καμία χώρα δεν μπορεί να έχει ενεργειακή ανεξαρτησία ή να γίνει κόμβος χωρίς να έχει διασυνοριακές διασυνδέσεις, είτε αερίου είτε ρεύματος».

Ο γενικός γραμματέας του East Med Gas Forum, Osama Mobarez, υποστήριξε πως χρειαζόμαστε περισσότερα projects και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ