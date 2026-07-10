Νέα επίσκεψη Χριστοδουλίδη στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Νέα επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αργότερα μέσα στο έτος.

Σε ψεσινή ομιλία του στα 14α Διεθνή Βραβεία Επενδύσεων του Invest Cyprus, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «σκοπεύουμε να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με έναν σαφή στόχο: να εμβαθύνουμε περαιτέρω την οικονομική μας σχέση, να προσελκύσουμε σημαντικές νέες επενδύσεις και να εδραιώσουμε την Κύπρο ακόμη περισσότερο ως αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο για διεθνείς επιχειρήσεις».

«Έτσι βλέπουμε και την εξωτερική πολιτική: όχι ως κάτι μακρινό από την οικονομία, αλλά ως άμεσο μέσο ανάπτυξης, ασφάλειας και εθνικής εμπιστοσύνης. Και σε αυτή την προσπάθεια, ο ιδιωτικός τομέας έχει κεντρικό ρόλο», τόνισε.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του αναφέρθηκε ακόμη στις πρόσφατες επαφές στο Καζακστάν και την επίσκεψη στην Ινδία τον περασμένο Μάιο.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία Minds in Cyprus, σημείωσε ότι «εργαζόμαστε για την προσέλκυση και τον επαναπατρισμό εξειδικευμένων ταλέντων, για την επανασύνδεση της Κύπρου με τις δυνατότητες των ανθρώπων της στο εξωτερικό και για να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες που επιλέγουν την Κύπρο μπορούν να βρουν το ανθρώπινο κεφάλαιο που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να ανταγωνιστούν διεθνώς».

Νέο εθνικό αφήγημα

Παράλληλα, σημείωσε ότι «αυτή την εβδομάδα, ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του ανανεωμένου εθνικού αφηγήματος για την Κύπρο» που βασίζεται «όχι σε αυτό που επιθυμούμε να είναι η Κύπρος, αλλά σε αυτό που είναι η Κύπρος σήμερα: ένα σταθερό ευρωπαϊκό κράτος με παγκόσμια προοπτική, μια χώρα αξιοπιστίας, ευελιξίας και προοπτικής, ένας ευρωπαϊκός κόμβος με διεθνές αποτύπωμα».

Ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε επίσης αναφορά στη θετική πορεία της οικονομίας και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει.