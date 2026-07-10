Σε ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία ΕΤΕπ η Κύπρος- Στόχος η κινητοποίηση €80 δισ. για τεχνολογικούς πρωταθλητές

Στη δεύτερη φάση της ευρωπαϊκής επενδυτικής πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0) συμμετέχει η Κύπρος. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 80 δισ. ευρώ για τη στήριξη περισσότερων από 1.500 ταχέως αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας. Εκτός από την Κύπρο, τη διακήρυξη στήριξης του ETCI 2.0 έχουν υπογράψει και άλλα 20 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Yπουργών Οικονομικών - ECOFIN, από την επικεφαλής του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με 21 κράτη μέλη της ΕΕ, θεσμικούς επενδυτές, αλλά και διαχειριστές κεφαλαίων. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη στήριξης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και στη διεύρυνση της πρόσβασης καινοτόμων επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κεφάλαια.

Η πρωτοβουλία ETCI 2.0 έρχεται μετά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος και τα 15 μεγάλα επενδυτικά ταμεία που αυτή στήριξε. Επίσης στην πρώτη φάση συνέβαλε στη δημιουργία 12 ευρωπαϊκών μονόκερων, δηλαδή εταιρειών-unicorns με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ. Στη νέα της φάση, η πρωτοβουλία επιδιώκει να συγκεντρώσει κεφάλαια τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ, ποσό περίπου τετραπλάσιο σε σχέση με το αρχικό ταμείο του 2023, ενώ ο Όμιλος ΕΤΕπ θα συνεισφέρει έως 1,25 δισ. ευρώ από ίδιους πόρους.

Πέραν των μεγάλων ταμείων, η πρωτοβουλία θα στηρίξει για πρώτη φορά και μεσαίου μεγέθους αναπτυξιακών funds άνω των 300 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία πάνω από 100 ταμείων συνολικά, εκ των οποίων έως 45 μεγάλων funds που θα επενδύουν σε εταιρείες με μέσο ύψος επένδυσης 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δημιουργείται κοινή ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα που θα διευκολύνει τη σύνδεση επενδυτών με τεχνολογικά ταμεία σε όλη την Ευρώπη, μέσω ειδικού ψηφιακού εργαλείου.

Παρουσιάζοντας το εγχείρημα εν μέσω 21 Yπουργών Οικονομικών της ΕΕ, η Πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο, μίλησε για τον εφοδιασμό των Ευρωπαίων πρωτοπόρων με τα απαραίτητα κεφάλαια για ανάπτυξη, τονίζοντας πως πρόκειται για αποφασιστικό βήμα ώστε καινοτόμες επιχειρήσεις που γεννιούνται στην Ευρώπη να παραμένουν και να ευδοκιμούν σε αυτήν.

Η κ. Καλβίνιο υπογράμμισε ότι η επιτυχία της πρώτης φάσης με τη δημιουργία 15 μεγάλων ταμείων και 12 «μονόκερων» μέσα σε μόλις δύο χρόνια αποτέλεσε το έναυσμα για τη νέα, ενισχυμένη φάση, στην οποία ενώνουν δυνάμεις τα 27 κράτη-μέλη μαζί με ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα με την ίδια, φιλοδοξία της δεύτερης φάσης είναι να πολλαπλασιαστεί επί τέσσερα το συνολικό κινητοποιούμενο κεφάλαιο, να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επενδυτικών ταμείων, να τριπλασιαστούν τα mega-funds και να τριπλασιαστεί αντίστοιχα και το μέσο ύψος επένδυσης ανά εταιρεία σε σχέση με την πρώτη φάση. Η κ. Καλβίνιο ανέφερε, επίσης, ότι το ETCI 2.0 ενσωματώνει και συντονίζεται με εθνικές πρωτοβουλίες όπως το γερμανικό WIN και το γαλλικό Tibi, στέλνοντας, όπως είπε, ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας από τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Όμιλο ΕΤΕπ και τους ιδιώτες επενδυτές.

Από την πλευρά της Κύπρου, παρών στην παρουσίαση ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος δήλωσε ότι η Κύπρος χαιρετίζει το ETCI 2.0 ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης. Σημείωσε, ακόμη, ότι «με τη συνένωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, η πρωτοβουλία θα στηρίξει την ανάπτυξη των πλέον δυναμικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τεχνολογίας και θα τις βοηθήσει να επεκταθούν διεθνώς, διατηρώντας παράλληλα τη βάση τους στην Ευρώπη. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ισχυρότερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και μεγαλύτερη στρατηγική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ