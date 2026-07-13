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| Οικονομία

Πόσο στοιχίζουν οι τιμές διαμερισμάτων στην Ευρώπη- Ποια η θέση της Λευκωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, η διάμεση ζητούμενη τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στις €135.000 και στην Κύπρο €145.000.

Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν οι δύο φθηνότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες  για αγορά διαμερίσματος, σύμφωνα με στοιχεία από επεξεργασία του Global Property Guide από το newmoney.gr.

H πλατφόρμα Global Property Guide  συγκρίνει δεδομένα για την αγορά ακινήτων διεθνώς, σε 88 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική

Στα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, η διάμεση ζητούμενη τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στις €135.000 και στην Κύπρο €145.000. 

Στη Βαρσοβία η τιμή είναι €174.000, στη Μαδρίτη €240.000, στη Βουδαπέστη €215.000 και στο Μιλάνο €310.000.

Αντίθετα, η διάμεση ζητούμενη τιμή για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου ανέρχεται στις €125.000  στη Ρίγα, €110.000 στο Βουκουρέστι, €103.000 στο Σαράγεβο, 79 ενώ τις χαμηλότερες τιμές έχουν τα Σκόπια με €55.000 .

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