Η Κύπρος στηρίζει τη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία ETCI 2.0 για την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0) του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία αποσκοπεί στην κινητοποίηση επενδύσεων ύψους έως €80 δισ. για την ενίσχυση περισσότερων από 1.500 ταχέως αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας συμβάλλοντας στη δημιουργία των επόμενων ευρωπαϊκών τεχνολογικών ηγετών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομκών, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 27 χώρες που στηρίζουν τη νέα αυτή επενδυτική συμμαχία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και στη διεύρυνση της πρόσβασης των καινοτόμων επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κεφάλαια.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του ECOFIN, όπου ο Όμιλος της ΕΤΕπ, τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και ιδιώτες επενδυτές επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη νέα φάση της.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι το ETCI 2.0 αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας, της καινοτομίας και των ιδιωτικών επενδύσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη στρατηγική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ETCI 2.0 θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μέσω του ETCI 2.0, περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας θα αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να επεκταθούν διεθνώς και να διατηρήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη. Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών επενδυτικών φορέων, προσφέροντας στους επενδυτές ένα οργανωμένο πλαίσιο για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.