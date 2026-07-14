«Χωρίς Τήβεννο»: Πόσα πανεπιστήμια αντέχει η Κύπρος;

Πόσο έτοιμη είναι η Κύπρος να στηρίξει πραγματικά την έρευνα, την καινοτομία και τα πανεπιστήμιά της; Το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα του νέου επεισοδίου του podcast του «Πολίτη» «Χωρίς Τήβεννο», με καλεσμένους τον πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Παναγιώτη Ζαφείρη, και τον πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέα Ευσταθίου.

Η συζήτηση ανοίγει το ζήτημα του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, πόσα πανεπιστήμια, πόσα προγράμματα σπουδών και πόση επικάλυψη μπορούν να υπάρξουν χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα; Οι δύο πρυτάνεις μιλούν για την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού, μεγαλύτερης εξειδίκευσης και πιο καθαρής στόχευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο ως τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ως δύναμη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε, μαθαίνουμε, αξιολογούμε και προετοιμάζουμε τους νέους για την αγορά εργασίας.

Στο επίκεντρο, όμως, μπαίνει και η ανάγκη η Πολιτεία να επενδύσει πιο ουσιαστικά στην έρευνα και την καινοτομία. Χωρίς στήριξη στους διδακτορικούς φοιτητές, στους νέους ερευνητές, στις υποδομές και στις πανεπιστημιακές συνεργασίες, η Κύπρος δύσκολα μπορεί να κρατήσει ταλέντα, να φέρει πίσω ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό και να χτίσει πραγματική οικονομία της γνώσης.

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