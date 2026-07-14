Κατεχόμενα: Φήμες για διάδοση της HIV αναστατώνουν Λεύκα και Μόρφου – Στο επίκεντρο οι επαφές 25χρονης από την Τουρκία

Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες στα κατεχόμενα ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για πιθανά νέα περιστατικά HIV στις περιοχές της Λεύκας και της Μόρφου.

Οι φήμες άρχισαν να διαδίδονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ομάδων ανταλλαγής μηνυμάτων, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο, κυκλοφόρησαν λίστες με ονόματα, φωτογραφίες και βίντεο προσωπικού περιεχομένου.

Οι αρχικές αναφορές επικεντρώνονταν στη Λεύκα, ωστόσο στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στη Μόρφου, με ισχυρισμούς ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που ανησυχούσαν βρίσκονταν και γνωστά ονόματα των δύο περιοχών.

Δημοσιεύματα υποστήριξαν, επίσης, ότι ορισμένα πρόσωπα από τα κατεχόμενα μετέβησαν στις ελεύθερες περιοχές, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις για τον HIV. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες περί δεκάδων θετικών αποτελεσμάτων, χωρίς να παρουσιαστούν επίσημα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Ένα από τα πρόσωπα που κατονομάστηκαν στις σχετικές αναρτήσεις προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι όσα διαδίδονται σε βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι έχει θυματοποιηθεί εξαιτίας της έκτασης που έλαβε η υπόθεση.

Το περιστατικό που πυροδότησε τις αναφορές

Η φημολογία φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση μιας 25χρονης υπηκόου Τουρκίας, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε μεταβεί στα κατεχόμενα τον περασμένο Φεβρουάριο με «άδεια εργασίας», διέμενε για αρκετούς μήνες στην περιοχή της Λεύκας. Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα GIYNIK, η νεαρή γυναίκα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι εργαζόταν ως συνοδός επί πληρωμή ή ότι ασκούσε την πορνεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή με αριθμό ατόμων, ενώ ζητήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της προέκυψαν κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας για την έκδοση «άδειας εργασίας».

Τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η γυναίκα διαγνώστηκε ως οροθετική και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τα κατεχόμενα στις 10 Ιουνίου. Ωστόσο, οι αρμόδιες «αρχές» δεν δημοσιοποίησαν λεπτομερή στοιχεία για τις συνθήκες της υπόθεσης ή για τον αριθμό των προσώπων με τα οποία ενδέχεται να είχε έρθει σε επαφή.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στην περιοχή έκαναν λόγο για δεκάδες άτομα που πιθανόν να είχαν επαφή με τη γυναίκα. Δεν έχει, όμως, ανακοινωθεί οποιοσδήποτε επίσημος αριθμός, με αποτέλεσμα οι σχετικοί ισχυρισμοί να παραμένουν ατεκμηρίωτοι.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και την ιχνηλάτηση των επαφών της. Παράλληλα, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση νέων φημών και την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διάψευση από το «υπουργείο Υγείας»

Μετά τις διαστάσεις που προσέλαβε η φημολογία, το «υπουργείο Υγείας» στα κατεχόμενα εξέδωσε ανακοίνωση χθες το απόγευμα, διαψεύδοντας τις πληροφορίες περί εντοπισμού νέων οροθετικών ατόμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ούτε το «υπουργείο» ούτε οι αρμόδιες μονάδες των νοσοκομείων έχουν λάβει κατά τον τελευταίο μήνα οποιαδήποτε γνωστοποίηση ούτε έχουν εντοπίσει νέο περιστατικό HIV που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που διακινούνται.

Το «υπουργείο» υποστηρίζει ότι οι λίστες με ονόματα, οι αναρτήσεις και οι σχετικές ειδήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καλεί το κοινό να μην υιοθετεί ή να αναπαράγει ατεκμηρίωτες πληροφορίες.