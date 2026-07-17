Τουρισμός: «Φρένο» στις απώλειες τον Ιούνιο, αλλά με «πληγή» 10,1% στο εξάμηνο

Σημάδια σταθεροποίησης παρουσίασε η τουριστική κίνηση στην Κύπρο κατά τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, περιορίζοντας τις μεγάλες απώλειες που καταγράφηκαν στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών για το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσίασαν μείωση 10,1%, φτάνοντας τις 1.656.015 σε σύγκριση με 1.843.013 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ωστόσο, η εικόνα του Ιουνίου είναι σαφώς βελτιωμένη, με την κάμψη να περιορίζεται στο μόλις 1,7% (489.965 αφίξεις έναντι 498.527 τον περσινό Ιούνιο).





Οι «αιμοδότες» του κυπριακού τουρισμού

Η βρετανική αγορά παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του τουριστικού μας προϊόντος, ενώ το Ισραήλ διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση. Αναλυτικά το top-5 των χωρών προέλευσης για τον Ιούνιο 2026:

Ηνωμένο Βασίλειο: 33,0% (161.913 αφίξεις)

Ισραήλ: 16,4% (80.343 αφίξεις)

Πολωνία: 7,3% (35.871 αφίξεις)

Σουηδία: 5,5% (26.884 αφίξεις)

Γερμανία: 4,4% (21.587 αφίξεις)

Αναφορικά με τον σκοπό του ταξιδιού των ξένων επισκεπτών τον Ιούνιο, η συντριπτική πλειοψηφία επέλεξε το νησί για διακοπές (81,6%), το 11,3% για να επισκεφθεί φίλους ή συγγενείς, ενώ ένα 7,0% ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους. (Οι αντίστοιχοι δείκτες για τον Ιούνιο του 2025 ήταν 81,2%, 13,2% και 5,6%).





Φεύγουν για εξωτερικό οι Κύπριοι – Αύξηση 7,4% στα ταξίδια

Την ώρα που οι ξένοι τουρίστες εμφανίζονται ελαφρώς πιο διστακτικοί, οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου δείχνουν ξεκάθαρη τάση για αποδράσεις εκτός συνόρων.

Τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2026 ανήλθαν σε 168.953, σημειώνοντας άνοδο 7,4% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (157.324).

Πού ταξιδέψαμε τον Ιούνιο:

Ελλάδα: 35,3% (59.664)

Ηνωμένο Βασίλειο: 8,3% (14.040)

Ιταλία: 6,3% (10.720)

Πολωνία: 3,5% (5.917)

Για τους Κυπρίους που ταξίδεψαν τον Ιούνιο, κύριος σκοπός ήταν οι διακοπές με ποσοστό 68,1%, ακολουθούμενος από επαγγελματικούς λόγους (21,7%), σπουδές (8,9%) και άλλες αιτίες (1,3%).



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